Doğalgaz faturası indirimi ne zaman? Doğalgaz ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz, bedava olacak?

Doğalgaz faturası indirimi Karadeniz doğalgazının işleme alınmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törende milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ''25 metreküplük doğalgazı ücretsiz veriyoruz" dedi. Bu gelişme sonrası Doğalgaz faturası indirimi ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Doğalgaz ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz, bedava olacak? İşte, konutlarda doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı sorusunun yanıtı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler…