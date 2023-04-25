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Haberler Fotohaber Doğalgaz faturası indirimi ne zaman? Doğalgaz ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz, bedava olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 09:53

Doğalgaz faturası indirimi ne zaman? Doğalgaz ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz, bedava olacak?

Doğalgaz faturası indirimi Karadeniz doğalgazının işleme alınmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törende milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada ''25 metreküplük doğalgazı ücretsiz veriyoruz" dedi. Bu gelişme sonrası Doğalgaz faturası indirimi ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Doğalgaz ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz, bedava olacak? İşte, konutlarda doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı sorusunun yanıtı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler…

Doğalgaz faturası indirimi ne zaman? Doğalgaz ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz, bedava olacak?

Doğalgaz ne zaman ücretsiz, hangi tarihlerde bedava olacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutlarda kullanılacak doğalgazın 1 ay boyunca ücretsiz olacağını müjdeledi. Tüm hanelerin doğalgaz faturalarını etkileyecek bu müjde sonrası ''Doğalgaz faturası indirimi ne zaman? Doğalgaz ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz, bedava olacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 Doğalgaz bedava mı, ne zaman ücretsiz? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Doğalgaz faturası indirimi ne zaman? Doğalgaz ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz, bedava olacak?

DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ, BEDA VA MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Nisan'da düzenlenen Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada müjdeleri sıraladı:

"Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her ferdinin hayatına yansıyacak şekilde kullanma sözünü unutmuyoruz. Bugün bu sözümüzün gereğini yerine getiriyoruz. Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek iki müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz.

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Doğalgaz faturası indirimi ne zaman? Doğalgaz ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz, bedava olacak?

DOĞALGAZ NE ZAMAN, HANGİ AY ÜCRETSİZ OLACAK?

19 Nisan'da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olacak. Aylık 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su için doğalgazın bedeli 1 yıl boyunca faturalardan düşülecektir. Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pekçok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor.

Emeklisinden öğrencisine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli katkı yapacağına inanıyorum. Seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı olumlu şekilde tecelli edecektir. Aylık mutfak, sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğalgazınız hayırlı olsun."

Doğalgaz faturası indirimi ne zaman? Doğalgaz ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz, bedava olacak?

"1 AY BOYUNCA KONUTLARDA DOĞALGAZ ÜCRETSİZ OLACAK"

Şimdi de ikinci müjdemizi açıklıyorum:

1 ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Isınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını 1 yıl süreyle ücretsiz yapıyoruz.''

Doğalgaz faturası indirimi ne zaman? Doğalgaz ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz, bedava olacak?

Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak.

Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

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