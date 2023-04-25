Doğalgaz ne zaman ücretsiz, hangi tarihlerde bedava olacak sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Filyos Gaz İşleme Tesisi Karadeniz Doğalgazı'nın Devreye Alma Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konutlarda kullanılacak doğalgazın 1 ay boyunca ücretsiz olacağını müjdeledi. Tüm hanelerin doğalgaz faturalarını etkileyecek bu müjde sonrası ''Doğalgaz faturası indirimi ne zaman? Doğalgaz ne zaman hangi tarihlerde ücretsiz, bedava olacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 Doğalgaz bedava mı, ne zaman ücretsiz? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...