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Haberler Fotohaber Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2023-2024: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 09:19

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2023-2024: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir?

Doğalgaz yardımı ödemeleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, ihtiyaç sahibi haneler için hayata geçirilen doğalgaz tüketim desteği, bu yıl hane başına 1500 TL - 3 bin 500 TL olacak şekilde ödenecek. Söz konusu devlet desteğine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, doğalgaz desteği başvuru ekranı ve şartları için arama motorlarına yönelmiş durumda. Bilindiği üzere doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Peki, Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir? İşte, Doğalgaz yardımı e devlet başvuru sayfası ve tüm detaylar…

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2023-2024: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir?

Doğalgaz yardımı ödemeleri son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklaması ile doğalgaz tüketim desteği tutarının artırıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan doğalgaz yardımı ödemeleri bu yıl hane başına 1.500 - 3 bin 500 TL olarak ödenecek. Dondurucu soğukların gelip çattığı şu dönemde söz konusu yardımdan yararlanmak vatandaşlar, ''Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, e devlet ile Doğalgaz yardımı başvuru ekranı ve şartları…

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2023-2024: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir?

DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen doğalgaz tüketim desteği tutarı artırıldı.

Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

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Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2023-2024: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir?

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 TL olarak ödenen doğal gaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteğine ilişkin yaptığı açıklamada "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik.

Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2023-2024: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir?

BAKANLIKTAN "DOĞAL GAZ DESTEĞİ" AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2023-2024: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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