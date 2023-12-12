Giriş Tarihi: 12.12.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 09:19

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı 2023-2024: e devlet ile Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir?

Doğalgaz yardımı ödemeleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, ihtiyaç sahibi haneler için hayata geçirilen doğalgaz tüketim desteği, bu yıl hane başına 1500 TL - 3 bin 500 TL olacak şekilde ödenecek. Söz konusu devlet desteğine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, doğalgaz desteği başvuru ekranı ve şartları için arama motorlarına yönelmiş durumda. Bilindiği üzere doğalgaz yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Peki, Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimler alabilir? İşte, Doğalgaz yardımı e devlet başvuru sayfası ve tüm detaylar…