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Haberler Fotohaber Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak? 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 14.12.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 08:55

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak? 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı

Kış dönemi doğalgaz desteği yardımı başvuruları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Binlerce haneye ilaç gibi gelen fatura yardımı tutarı artırıldı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, yeni dönemde ihtiyaç sahiplerine 1500-3500 TL ödeme yapılacak. Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle beraber destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğalgaz tüketim desteği başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte e-Devlet ile Doğalgaz yardımı başvuru ekranı ve sürece ilişkin detaylı bilgiler.

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak? 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı

Doğalgaz yardımı fatura desteği başvuru ekranı, şartları ve detayları kara kışın gelip çatmasıyla araştırılmaya başladı. Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri bu yıl da devam edecek. Başkan Erdoğan, yeni döneme ait ödemelerin 1500-3500 TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere verilecek soruları da bu kapsamda yanıt arıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki; Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak? İşte detaylar.

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak? 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı

DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine ödenen doğalgaz tüketim desteği tutarı artırıldı.

Konu ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

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Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak? 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine yönelik 900-2 bin 500 TL olarak ödenen doğal gaz desteğinin 1500-3 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteğine ilişkin yaptığı açıklamada "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik.

Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." ifadelerini kullandı.

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak? 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı

BAKANLIKTAN "DOĞAL GAZ DESTEĞİ" AÇIKLAMASI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Doğal gaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak? 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.

Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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