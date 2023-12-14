Giriş Tarihi: 14.12.2023 08:55 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 08:55

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak? 1500-3500 TL Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı

Kış dönemi doğalgaz desteği yardımı başvuruları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Binlerce haneye ilaç gibi gelen fatura yardımı tutarı artırıldı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, yeni dönemde ihtiyaç sahiplerine 1500-3500 TL ödeme yapılacak. Aralık ayının ortalarına gelinmesiyle beraber destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğalgaz tüketim desteği başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte e-Devlet ile Doğalgaz yardımı başvuru ekranı ve sürece ilişkin detaylı bilgiler.