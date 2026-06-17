DOĞANIN KANUNU 2.BÖLÜM İZLE: Star TV ile Doğanın Kanunu yeni bölüm izle!

DOĞANIN KANUNU 2. BÖLÜM ÖZETİ:

Doğa'yı Yaman kurtarıp kıyıya getirir, ancak Mert, Doğa'yı kendisi kurtarmış gibi bir algı yaratır. Hulusi ile Yaman'ın ilk karşılaşması gergir geçer. Çiftlik ahalisi, Hulusi'nin desteğini cekme ihtimali nedenivle tedirgindir.