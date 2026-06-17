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Haberler Fotohaber Doğanın Kanunu 3. Bölüm 1. Tanıtım | Ne Ben Gerçek Bi' Hastayım Ne De Yaman Benim Aşığım
Giriş Tarihi: 17.06.2026 23:14

Doğanın Kanunu 3. Bölüm 1. Tanıtım | Ne Ben Gerçek Bi' Hastayım Ne De Yaman Benim Aşığım

Doğanın Kanunu, yayınlanan bölümleriyle ekran yolculuğunu sürdürürken gözler şimdi 3. bölüm fragmanına çevrildi. Dizide yaşanan son gelişmelerin ardından yeni bölümde karakterler arasında yaşanacak olaylar merak konusu oldu.Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan yapımın 3. bölüm tanıtımı, hikâyenin ilerleyen süreçte nasıl şekilleneceğine dair ipuçları verirken, yeni bölüme ilişkin beklentileri de artırıyor.

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Doğanın Kanunu 3. Bölüm 1. Tanıtım | Ne Ben Gerçek Bi’ Hastayım Ne De Yaman Benim Aşığım

Doğanın Kanunu'nda gözler 3. bölüm fragmanına çevrildi. Yayınlanan son bölümün ardından paylaşılan yeni tanıtım, hikâyede yaşanacak gelişmelere dair dikkat çeken sahneler içeriyor.Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizide karakterler arasındaki ilişkilerin nasıl ilerleyeceği merak edilirken, 3. bölüm fragmanı yeni bölüme ilişkin ilk detayları ortaya koyuyor.

Doğanın Kanunu 3. Bölüm 1. Tanıtım | Ne Ben Gerçek Bi’ Hastayım Ne De Yaman Benim Aşığım

DOĞANIN KANUNU 3.BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Doğanın Kanunu, 3.bölüm fragmanı yayınlandı.

Diziyi aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/doganin-kanunu

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Doğanın Kanunu 3. Bölüm 1. Tanıtım | Ne Ben Gerçek Bi’ Hastayım Ne De Yaman Benim Aşığım

DOĞANIN KANUNU 2. BÖLÜM ÖZETİ:

Doğa'yı Yaman kurtarıp kıyıya getirir, ancak Mert, Doğa'yı kendisi kurtarmış gibi bir algı yaratır. Hulusi ile Yaman'ın ilk karşılaşması gergir geçer. Çiftlik ahalisi, Hulusi'nin desteğini cekme ihtimali nedenivle tedirgindir.

Doğanın Kanunu 3. Bölüm 1. Tanıtım | Ne Ben Gerçek Bi’ Hastayım Ne De Yaman Benim Aşığım

Yaşanan kaza sonrası Hulusi, Doğa'nın isteğini kabul ederek onu Fransa'ya göndermeye karar verir. Ancak Doğa'nın vereceği karar başta Yaman olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.

Doğanın Kanunu 3. Bölüm 1. Tanıtım | Ne Ben Gerçek Bi’ Hastayım Ne De Yaman Benim Aşığım
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Doğanın Kanunu 3. Bölüm 1. Tanıtım | Ne Ben Gerçek Bi’ Hastayım Ne De Yaman Benim Aşığım
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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