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Haberler Fotohaber Doğanın Kanunu 4. Bölüm Fragmanı Yayında: "30 kasa çileği sat da görelim!" Doğanın Kanunu yeni bölüm fragmanı
Giriş Tarihi: 25.06.2026 00:25

Doğanın Kanunu 4. Bölüm Fragmanı Yayında: "30 kasa çileği sat da görelim!" Doğanın Kanunu yeni bölüm fragmanı

Star TV'nin yeni dizisi Doğanın Kanunu, 3. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Böylece yaşanan son gelişmelerin ardından yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. "Doğanın Kanunu 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm tanıtımı nereden izlenir?" araması yapan dizi takipçileri için güncel durum açıklandı.

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Doğanın Kanunu 4. Bölüm Fragmanı Yayında: 30 kasa çileği sat da görelim! Doğanın Kanunu yeni bölüm fragmanı

Doğanın Kanunu, başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı hikayesiyle yayınlanmaya başladı. İzleyiciler dizinin 24 Haziran Çarşamba günü yayınlanan son bölümünün ardından 4. bölüm fragmanına odaklandı. Star TV'de yayınlanan yapım, dramatik kurgusu ve karakter çatışmalarıyla öne çıkıyor. Doğanın Kanunu 4. bölüm fragmanı yeni bölüme ilişkin ilk detayları ortaya koyuyor.

Doğanın Kanunu 4. Bölüm Fragmanı Yayında: 30 kasa çileği sat da görelim! Doğanın Kanunu yeni bölüm fragmanı

DOĞANIN KANUNU 4.BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Doğanın Kanunu, 4.bölüm fragmanı yayınlandı. Diziyi aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/doganin-kanunu

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Doğanın Kanunu 4. Bölüm Fragmanı Yayında: 30 kasa çileği sat da görelim! Doğanın Kanunu yeni bölüm fragmanı

DOĞANIN KANUNU 3. BÖLÜM ÖZETİ

Doğa, çiftliktekilerle eşit olduğunu kanıtlamak için arabasını ve kredi kartlarını babasına iade ederken, Yaman ona en ağır işleri verir.

İstanbul'daki azılı rakibi Müge'nin kendisini rezil etmek için kasabada bir parti yapacağını öğrenen Doğa, buraya kaçabilmek amacıyla sahte sağlık raporu alır. Yaman bu sahtekârlığı öğrenince, raporu ihbar etmeme karşılığında Doğa'yı can düşmanının partisinde garson olarak çalışmaya zorlayacaktır.

Doğa, can düşmanına rezil olma ihtimaliyle karşı karşıyadır.

Doğanın Kanunu 4. Bölüm Fragmanı Yayında: 30 kasa çileği sat da görelim! Doğanın Kanunu yeni bölüm fragmanı
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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