Doğanın Kanunu 5. Bölüm 1. Tanıtım | Yeter Artık Ben Kartları Açıyorum!

İlk denemeler sonuçsuz kalsa da Doğa, çilekleri pastaya dönüştürüp sosyal medya desteğiyle sipariş toplamayı başarır. Son teslimat için karşı kıyıya geçtiğinde beklenmedik bir tehlikeyle karşılaşır. Doğa dönmeyince Yaman onu aramaya çıkar ve aralarındaki rekabet, saklı duyguların ortaya çıktığı kritik bir sınava dönüşür.