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Haberler Fotohaber Doğanın Kanunu 5. Bölüm 1. Tanıtım | Yeter Artık Ben Kartları Açıyorum!
Giriş Tarihi: 01.07.2026 23:32

Doğanın Kanunu 5. Bölüm 1. Tanıtım | Yeter Artık Ben Kartları Açıyorum!

Doğanın Kanunu'nda son bölümün ardından izleyicilerin dikkati 5. bölüm fragmanına yöneldi. Dizide yaşanan gelişmeler sonrası yeni bölümde karakterleri bekleyen olaylar merak ediliyor. Star TV ekranlarında yayınlanan yapımın 5. bölüm tanıtımı, hikâyenin devamına ilişkin yeni sahneler sunarken gelecek bölümde yaşanacak gelişmelere dair ilk ipuçlarını içeriyor.

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Doğanın Kanunu 5. Bölüm 1. Tanıtım | Yeter Artık Ben Kartları Açıyorum!

Doğanın Kanunu dizisinde gündem 5. bölüm fragmanına çevrildi. Son bölümün yayınlanmasının ardından paylaşılan yeni tanıtım, gelecek bölümde yaşanacak gelişmelere ilişkin ilk görüntüleri içeriyor. Star TV'de ekrana gelen dizide karakterler arasındaki ilişkilerin nasıl ilerleyeceği izleyiciler tarafından takip edilirken, 5. bölüm fragmanı yeni bölüme dair öne çıkan sahnelere yer veriyor.

Doğanın Kanunu 5. Bölüm 1. Tanıtım | Yeter Artık Ben Kartları Açıyorum!

DOĞANIN KANUNU 5.BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Doğanın Kanunu, 5.bölüm fragmanı yayınlandı.

Diziyi aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/doganin-kanunu

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Doğanın Kanunu 5. Bölüm 1. Tanıtım | Yeter Artık Ben Kartları Açıyorum!

DOĞANIN KANUNU 4. BÖLÜM ÖZETİ:

Doğa'nın çiftlik röportajı Yaman'ı öfkelendirir; emeğinin gölgede kaldığını düşünür ve Doğa'ya son bir şans verir. Depodaki çilekleri ertesi akşama kadar satarsa kalacak, başaramazsa gidecektir.

Doğanın Kanunu 5. Bölüm 1. Tanıtım | Yeter Artık Ben Kartları Açıyorum!

İlk denemeler sonuçsuz kalsa da Doğa, çilekleri pastaya dönüştürüp sosyal medya desteğiyle sipariş toplamayı başarır. Son teslimat için karşı kıyıya geçtiğinde beklenmedik bir tehlikeyle karşılaşır. Doğa dönmeyince Yaman onu aramaya çıkar ve aralarındaki rekabet, saklı duyguların ortaya çıktığı kritik bir sınava dönüşür.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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