Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekranlarda! Star TV ile Doğanın Kanunu dizisi 3.bölüm izle...

DOĞANIN KANUNU 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğa, çiftliktekilerle eşit olduğunu kanıtlamak için arabasını ve kredi kartlarını babasına iade ederken, Yaman ona en ağır işleri verir.

İstanbul'daki azılı rakibi Müge'nin kendisini rezil etmek için kasabada bir parti yapacağını öğrenen Doğa, buraya kaçabilmek amacıyla sahte sağlık raporu alır. Yaman bu sahtekârlığı öğrenince, raporu ihbar etmeme karşılığında Doğa'yı can düşmanının partisinde garson olarak çalışmaya zorlayacaktır.

Doğa, can düşmanına rezil olma ihtimaliyle karşı karşıyadır.