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Giriş Tarihi: 24.06.2026 19:45

Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekranlarda! Star TV ile Doğanın Kanunu dizisi 3.bölüm izle...

Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Doğanın Kanunu dizisi, bu akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Alperen Duymaz ve Özge Yağız'ın paylaştığı dizide bu hafta Yaman ve Doğa karakterleri arasındaki gerilim, çiftlik sınırlarında tırmanmaya devam edecek. "Doğanın Kanunu 3. bölüm izle, son bölüm tek parça izle" araması yapan televizyon izleyicileri için gerekli bilgiler açıklandı.

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Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekranlarda! Star TV ile Doğanın Kanunu dizisi 3.bölüm izle...

Doğanın Kanunu dizisi, 24 Haziran Çarşamba akşamı saat 20.00'de 3. bölümüyle yayınlanıyor. Dizi, geçmişteki trajik bir kazanın ardından yolları organik tarım çiftliğinde yeniden kesişen Yaman ile Doğa'nın hikayesini merkezine alıyor. Yeni bölümü kaçıran ya da izlemek isteyen dizi severler için "Doğanın Kanunu 3. bölüm izle" ekranı ön plana çıktı.

Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekranlarda! Star TV ile Doğanın Kanunu dizisi 3.bölüm izle...

DOĞANIN KANUNU 3.BÖLÜM İZLE

Doğanın Kanunu, 3.bölümüyle ekranlara geliyor. Star TV'de yayınlanan diziyi aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz;

https://www.startv.com.tr/dizi/doganin-kanunu

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Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekranlarda! Star TV ile Doğanın Kanunu dizisi 3.bölüm izle...

DOĞANIN KANUNU 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğa, çiftliktekilerle eşit olduğunu kanıtlamak için arabasını ve kredi kartlarını babasına iade ederken, Yaman ona en ağır işleri verir.

İstanbul'daki azılı rakibi Müge'nin kendisini rezil etmek için kasabada bir parti yapacağını öğrenen Doğa, buraya kaçabilmek amacıyla sahte sağlık raporu alır. Yaman bu sahtekârlığı öğrenince, raporu ihbar etmeme karşılığında Doğa'yı can düşmanının partisinde garson olarak çalışmaya zorlayacaktır.

Doğa, can düşmanına rezil olma ihtimaliyle karşı karşıyadır.

Doğanın Kanunu yeni bölümüyle ekranlarda! Star TV ile Doğanın Kanunu dizisi 3.bölüm izle...

DOĞANIN KANUNU 2. BÖLÜM ÖZETİ

Doğa'yı Yaman kurtarıp kıyıya getirir, ancak Mert, Doğa'yı kendisi kurtarmış gibi bir algı yaratır. Hulusi ile Yaman'ın ilk karşılaşması gergir geçer. Çiftlik ahalisi, Hulusi'nin desteğini cekme ihtimali nedenivle tedirgindir.

Yaşanan kaza sonrası Hulusi, Doğa'nın isteğini kabul ederek onu Fransa'ya göndermeye karar verir. Ancak Doğa'nın vereceği karar başta Yaman olmak üzere herkesi şaşkına çevirecektir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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