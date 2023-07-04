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Haberler Fotohaber DOKTOR MAAŞI 2023 SON DAKİKA || Temmuz zammı sonrası doktor maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 13:42

DOKTOR MAAŞI 2023 SON DAKİKA || Temmuz zammı sonrası doktor maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

Doktor maaşı ne kadar olacak sorusu, memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla birlikte netlik kazanacak. Memur zammı katsayısına göre devlette çalışan doktorların maaşında iyileştirmeye gidilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını söylemişti. Pratisyen, uzman doktor, lisans mezunu hemşire maaşında böylelikle artış yaşanacak. Bu noktada doktor maaşı hesaplama üzerinden doktor maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam var soruları yanıt aramakta. İşte yeni memur zammı sonrası doktor maaşı 2023

DOKTOR MAAŞI 2023 SON DAKİKA || Temmuz zammı sonrası doktor maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

Doktor maaşı 2023 ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Devlet çalışanları Temmuz memur zammıyla birlikte yeni maaşlarına kavuşacaklar. Bu noktada doktor maaşı hesaplama 2023 ekranı üzerinden yeni maaşlara ulaşılmak isteniyor. İşte konu hakkında detaylar

DOKTOR MAAŞI 2023 SON DAKİKA || Temmuz zammı sonrası doktor maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

2023 TEMMUZ ZAMMI İLE ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı enflasyon rakamları 5 Temmuz 2023 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli olacak.

Enflasyon rakamları ile refah payı hariç emekli ve memur zam oranı kesinleşecek. Ardından ek zam düzenlemeleri devreye girecek.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklanacak. Doktor, uzman doktor ve pratisyen doktor maaşları da bu zam oranı kadar artış yaşayacak. Yeni doktor maaşları belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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DOKTOR MAAŞI 2023 SON DAKİKA || Temmuz zammı sonrası doktor maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.

DOKTOR MAAŞI 2023 SON DAKİKA || Temmuz zammı sonrası doktor maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

Öğretmen, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarına %30, 40 ve 50 oranında zam yapılması halinde maaşlar şu şekilde olacak:

DOKTOR MAAŞI 2023 SON DAKİKA || Temmuz zammı sonrası doktor maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

Uzman doktor temmuz maaş zammı 2023

Yapılan son zamla 2023 Ocak itibarıyla 1/4 derecesinde çalışan bir Uzman Doktor maaşı 15,980 TL'den 24.743 TL'ye; Pratisyen Doktor maaşı ise 15,263 TL'den 19.079 TL'ye yükseldi.

Temmuz ayında %40 zam yapılması durumunda ise uzman doktor maaşı 34 bin 640 liraya yükselecek.

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