DOKTOR MAAŞI 2023 SON DAKİKA || Temmuz zammı sonrası doktor maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam bekleniyor?

Doktor maaşı ne kadar olacak sorusu, memur maaşlarına yapılacak zam oranıyla birlikte netlik kazanacak. Memur zammı katsayısına göre devlette çalışan doktorların maaşında iyileştirmeye gidilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını söylemişti. Pratisyen, uzman doktor, lisans mezunu hemşire maaşında böylelikle artış yaşanacak. Bu noktada doktor maaşı hesaplama üzerinden doktor maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam var soruları yanıt aramakta. İşte yeni memur zammı sonrası doktor maaşı 2023