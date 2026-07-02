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Giriş Tarihi: 02.07.2026 23:04

Doktor maaşları ne kadar olacak? 2026 Temmuz zamlı doktor, uzman hekim, aile hekimi maaşı belli oluyor!

2026 Temmuz memur zammıyla birlikte doktor maaşlarında uygulanacak artış da netleşmeye hazırlanıyor. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileri sonrası kesinleşecek zam oranıyla birlikte pratisyen hekim, uzman doktor ve aile hekimlerinin yeni maaşları yeniden hesaplanacak. Peki, zamlı doktor maaşları ne kadar olacak?

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Doktor maaşları ne kadar olacak? 2026 Temmuz zamlı doktor, uzman hekim, aile hekimi maaşı belli oluyor!

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak artış, sağlık çalışanlarının gelirlerinde de önemli bir değişikliğe sebep olacak. Doktor maaşları, memur maaş katsayısındaki güncellemeye bağlı olarak zamlanırken, pratisyen hekim, uzman doktor ve aile hekimlerinin alacağı yeni ücretler de belli olacak. Zam oranının kesinleşmesiyle birlikte 2026 Temmuz dönemi güncel doktor maaşları netlik kazanacak.

Doktor maaşları ne kadar olacak? 2026 Temmuz zamlı doktor, uzman hekim, aile hekimi maaşı belli oluyor!

5 AYLIK ZAM ORANI CEPTE

Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi. Buna göre 5 aylık enflasyon yüzde 16,60'a yükseldi. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde %16,60'lık zam oranını cebe koyarken, memur ve memur emeklileri yüzde 5,05 enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammıyla birlikte temmuz ayı için toplam artış oranı şimdiden yaklaşık %12,41 seviyesine ulaştı.

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Doktor maaşları ne kadar olacak? 2026 Temmuz zamlı doktor, uzman hekim, aile hekimi maaşı belli oluyor!

ZAM İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Haziran enflasyonuna ilişkin hem Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketi hem de AA'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi iki farklı oranı ortaya koyuyor.

Piyasa katılımcıları anketi aylık TÜFE için yüzde 1,36'ya işaret ederken, AA'nın anketi ise yüzde 1,04'e işaret ediyor.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE yüzde 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

AA'nın anketine katılan 17 ekonomistin ortalama beklentisi yüzde 1,04'e göre enflasyon yüzde 17,82'ye çıkacak. Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6,14 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte temmuz zammı da yüzde 13,57'ye ulaşacak.

Doktor maaşları ne kadar olacak? 2026 Temmuz zamlı doktor, uzman hekim, aile hekimi maaşı belli oluyor!

TAHMİNLERE GÖRE YENİ ZAMLI DOKTOR MAAŞLARI

Uzman Doktor (1/4) maaşları, beklenen tahminler gerçekleştiği senaryoda 150.426 TL'den 170.835 TL'ye yükselecek.

Doktor maaşları ne kadar olacak? 2026 Temmuz zamlı doktor, uzman hekim, aile hekimi maaşı belli oluyor!

EMEKLİ DOKTORLARA İLAVE ÖDEME

Memur maaşındaki artış sorası emekli sandığı kapsamında aylık ilave ödeme alan emekli doktorlara da yansıyacak.

Uzman olmayan emekli doktorlar: 27 bin 757 liralık mevcut ilave ödeme, Merkez Bankası'nın %13,93'lük katsayı artışı öngörüsü gerçekleştiğinde 31 bin 623 lira 55 kuruşa yükselecek. Anadolu Ajansı Finans Anketi'nin %13,57'lik tahmini baz alındığında ise yeni tutar 31 bin 523 lira 62 kuruş olacak.

Uzman emekli doktorlar: 36 bin 84 liralık mevcut ilave ödeme, Merkez Bankası'nın %13,93'lük artış tahmini doğrultusunda 41 bin 110 lira 50 kuruşa tırmanacak. Anadolu Ajansı Finans Anketi'nin %13,57'lik katsayı beklentisi gerçekleşirse hesaplara 40 bin 980 lira 60 kuruş yatırılacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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