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Doktor maaşları ne kadar olacak? 2026 Temmuz zamlı doktor, uzman hekim, aile hekimi maaşı belli oluyor!
Giriş Tarihi: 02.07.2026 23:04
Doktor maaşları ne kadar olacak? 2026 Temmuz zamlı doktor, uzman hekim, aile hekimi maaşı belli oluyor!
2026 Temmuz memur zammıyla birlikte doktor maaşlarında uygulanacak artış da netleşmeye hazırlanıyor. TÜİK'in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileri sonrası kesinleşecek zam oranıyla birlikte pratisyen hekim, uzman doktor ve aile hekimlerinin yeni maaşları yeniden hesaplanacak. Peki, zamlı doktor maaşları ne kadar olacak?