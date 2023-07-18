Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları YÖK ATLAS ile gündemdeki yerini aldı. Üniversite eğitimini İzmir'de tercih edeceklerin en çok araştırdığı okullar arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi lisans ve önlisans bölümleri ile araştırılıyor. YKS tercihi için geri sayım başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu inceleniyor. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi başarı sıralaması ve taban puanları...