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Haberler Fotohaber Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!
Giriş Tarihi: 18.07.2023 22:09 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 22:09

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan tablosu YÖK ATLAS ile araştırılıyor. ÖSYM kılavuzu ile alınmaya başlayacak YKS tercihleri öncesinde araştırmalar hız kazandı. 2 yıllık ve 4 yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri taban puanları İzmir'de okumak isteyenlerin gündeminde. Üniversite tercihi için önlisans ve lisans bölümleri değerlendirilecek. İşte, 2023 Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları lisans ve önlisans bölümleri…

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları YÖK ATLAS ile gündemdeki yerini aldı. Üniversite eğitimini İzmir'de tercih edeceklerin en çok araştırdığı okullar arasında yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi lisans ve önlisans bölümleri ile araştırılıyor. YKS tercihi için geri sayım başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu inceleniyor. İşte, 2 yıllık ve 4 yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi başarı sıralaması ve taban puanları...

Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Lisans ve ön lisans bölümlerinin bulunduğu fakülteler şöyle:

  1. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
  2. Mühendislik Fakültesi
  3. Güzel Sanatlar Fakültesi
  4. Hukuk Fakültesi
  5. Tıp Fakültesi
  6. Buca Eğitim Fakültesi
  7. İlahiyat Fakültesi
  8. Denizcilik Fakültesi
  9. İşletme Fakültesi
  10. Mimarlık Fakültesi
  11. Edebiyat Fakültesi
  12. Fen Fakültesi
  13. Hemşirelik Fakültesi
  14. Reha Midilli Foça Turizm Fakültesi
  15. Sağlık Bilimleri Fakültesi
  16. Spor Bilimleri Fakültesi
  17. Veteriner Fakültesi
  18. Diş Hekimliği Fakültesi

İşte bölümler ve taban puanları:

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Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI VE KONTENJANLARI

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 270+7
260+7
260+7
250+7		 277
267
267
257		 7.173
5.943
5.280
4.973		 518,95534
468,92471
521,34481
507,56468
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 15.816
26.098
30.000
33.624		 502,65507
423,55483
479,67265
444,50264
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
60+2

 72
62

 26.136
24.354

 487,43066
426,34120
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 41.759
45.295
43.100
42.308		 467,56330
397,89470
463,37378
430,99222
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 52.933
58.559
55.400
54.655		 454,14504
382,56218
448,95181
413,31359
Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 62.345
58.963
51.000
52.990		 443,51863
382,13546
454,00931
415,58054
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 69.738
61.268
54.500
60.545		 435,44080
379,70066
450,02159
405,42043
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 72.820
77.945
68.100
61.215		 432,11465
362,81766
434,48057
404,51675
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Denizcilik Fakültesi		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 85.869
99.731
103.000
114.160		 418,85598
343,41243
396,36449
347,59027
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Denizcilik Fakültesi		 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 90.743
103.504
107.000
121.409		 414,15056
340,27490
392,33708
341,57925
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 115+3
115+3
110+3
100+3		 118
118
113
103		 97.456
88.749
73.700
58.602		 407,88295
352,81126
428,04974
408,03893
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 105.164
111.866
92.300
81.865		 400,80925
333,50635
407,64702
379,41410
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(Kiraz) (5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 105.680
95.955
96.500
104.060		 400,38152
346,58050
403,25455
356,68023
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 109.662
142.595
159.000
176.792		 396,88281
312,14251
349,71934
306,02528
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 220+6
220+6
220+6
220+6		 226
226
226
226		 121.110
116.356
116.000
121.113		 387,24678
330,06082
383,84192
341,8079
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 136.786
152.109
149.000
155.033		 375,27691
306,45296
357,03941
318,22512
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 175.956
212.314
201.000
201.532		 349,99649
277,01033
324,52645
294,26544
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Biyoloji Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2+0


 1


 Dolmadı


 Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 177.288
178.590
137.000
117.953		 349,24432
292,21879
365,88891
344,35591
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 100+3


 103


 182.518


 346,33877
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 209.280
219.110
235.000
265.293		 332,81787
274,27624
307,84695
270,67347
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 212.740
232.929
228.000
241.778		 331,23383
268,88728
310,89991
278,52602
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 215.188
246.573
244.000
271.541		 330,08482
264,04631
304,20788
268,72472
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 217.423
202.006
198.000
230.962		 329,07910
281,34664
325,87482
282,40066
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 223.266
231.762
187.000
168.736		 326,45987
269,32547
331,90087
310,33033
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 249.708
314.572
339.000
354.515		 315,51680
243,97478
271,01786
247,50172
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 257.103
252.250
243.000
263.020		 312,65903
262,11844
304,34470
271,36052
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 274.295
312.082
313.000
328.192		 306,47368
244,61297
278,94834
253,48472
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
30+1
30+1		 41
41
31
31		 277.023
299.710
282.000
286.672		 305,53588
247,92393
289,28739
264,26205
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Jeofizik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 4
1
1
3		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 12
14
3
10		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
50+2
60+2		 41
33
34
27		 289.265
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 301,40752
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
30+1
30+1		 6
5
4
6		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 55
50
82
82		 Dolmadı
Dolmadı
284.000
275.824		 Dolmadı
Dolmadı
288,46531
267,43415
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 326.355
360.706
362.000
355.467		 290,06848
232,71745
264,69409
247,29815
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 334.005
349.174
318.000
288.855		 287,89911
235,59454
277,24599
263,63865
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Denizcilik Fakültesi		 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 1+0
1+0



Dolmadı
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 460+12
460+12
460+12
460+12		 472
472
472
472		 13.564
16.705
9.130
12.971		 436,98778
382,29098
439,16314
418,27088
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
90+3
90+3		 103
103
93
93		 31.270
38.185
20.800
28.101		 416,98710
357,84727
414,94753
397,46613
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 76.170
92.562
118.000
138.497		 390,06241
323,76660
355,83712
330,80218
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 89.499
79.851
73.200
83.028		 383,62513
330,17433
377,35785
357,09531
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 91.843
77.792
51.300
60.226		 382,51810
331,27932
389,60861
371,01585
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 113.663
116.250
118.000
118.295		 372,91327
313,19055
356,03834
339,36376
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 116.304
112.240
87.500
83.644		 371,77658
314,85437
370,19199
356,74158
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 127.989
141.568
155.000
132.908		 367,07578
303,41601
340,91057
333,08232
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 152.664
159.696
154.000
155.787		 357,96351
297,25719
341,10186
324,24752
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Denizcilik Fakültesi		 Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 171.215
184.103
179.000
154.434		 351,65152
289,79867
332,11006
324,73864
Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Denizcilik Fakültesi		 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 172.736
185.102
164.000
130.546		 351,17994
289,52502
337,39765
334,07628
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 170+5
170+5
170+5
180+5		 175
175
175
185		 237.256
261.827
265.000
266.126		 332,97541
270,86998
306,47662
292,55489
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 286.048
302.503
227.000
208.814		 321,91091
262,91166
316,88810
307,18528
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 170+5
170+5
170+5
180+5		 175
175
175
185		 313.058
343.569
305.000
313.448		 316,48971
255,84309
296,77050
282,51834
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 316.547
364.358
359.000
344.332		 315,82947
252,55970
285,21577
276,71321
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2

 62
62

 318.467
364.934

 315,47110
252,47011
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 342.978
334.941
269.000
229.951		 310,94131
257,25641
305,41645
301,37545
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 343.902
334.150
276.000
250.588		 310,77731
257,38920
303,80975
296,23983
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 150+4
150+4
150+4
160+4		 154
154
154
164		 378.991
416.842
405.000
404.005		 304,83771
244,86443
276,75071
266,77714
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 416.404
435.206
390.000
357.949		 299,03808
242,39161
279,43960
274,29287
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 15+0
15+0
15+0
15+0		 15
15
15
15		 442.818
449.342
596.000
653.563		 295,18251
240,54267
248,41778
236,52058
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2

 62
62

 446.204
519.896

 294,69102
231,58833
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 140+4
140+4
150+4
160+4		 144
144
154
164		 454.701
501.209
437.000
438.799		 293,47645
234,05256
271,14916
261,67645
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
110+3
120+3		 103
103
113
123		 477.217
494.921
421.000
383.442		 290,46151
234,85308
273,86008
270,03229
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 505.855
519.025
491.000
477.016		 286,77569
231,71290
262,71022
256,48837
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 509.232
524.412
441.000
448.104		 286,34740
230,97402
270,55878
260,36658
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 509.280
504.939
410.000
365.671		 286,34241
233,58866
275,84147
272,96563
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
93
93
103		 561.574
582.723
496.000
488.428		 280,07561
208,87426
262,00983
254,99217
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 15+0
15+0
15+0
15+0		 15
5
15
15		 567.639
Dolmadı
768.000
808.277		 279,38598
Dolmadı
229,29602
213,47898
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 567.711
585.769
598.000
588.688		 279,37791
204,34564
248,18542
243,20017
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi		 Rekreasyon
(4 Yıllık)		 EA 30+1


 31


 611.165


 274,58674
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 1+0
2+0
1+0
1+0		 1
1
1
1		 630.838
Dolmadı
607.000
321.688		 272,49477
Dolmadı
246,97220
280,90869
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2

 62
34

 635.543
Dolmadı

 271,99978
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
100+3		 93
29
93
103		 649.371
Dolmadı
602.000
602.799		 270,57022
Dolmadı
247,58260
241,69949
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
21
52
52		 727.555
Dolmadı
719.000
758.552		 262,99723
Dolmadı
234,20751
225,62391
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Müzecilik
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
8
41
41		 729.562
Dolmadı
727.000
673.705		 262,80531
Dolmadı
233,44490
234,55845
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi		 İktisat
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 15+0
15+0
15+0
15+0		 15

15
5		 730.265
Dolmadı
970.000
Dolmadı		 262,73751
Dolmadı
208,86475
Dolmadı
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 1+0


 1


 1.076.937


 234,83881
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 8.896
8.198
6.550
6.730		 453,01669
420,09418
443,64486
439,12548
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 10.061
9.045
7.220
7.850		 447,18601
415,61974
439,08889
432,24206
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 17.186
18.023
13.900
12.772		 420,10048
380,33250
406,30365
408,33138
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Dilbilimi
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 26.142
25.862
22.300
22.876		 393,46054
354,92699
376,51036
369,25526
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Karşılaştırmalı Edebiyat
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 29.077
27.084
25.000
25.050		 385,31968
351,13038
366,87357
361,59922
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
45+2
45+2		 52
52
47
47		 30.557
28.547
27.100
27.074		 381,23842
346,49616
359,97550
354,95788
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (4 Yıllık)		 DİL 30+1


 31


 34.464


 370,51343
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
25
52
52		 65.877
Dolmadı
72.700
75.062		 292,20921
Dolmadı
225,64721
217,00233
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 9.656
6.494
8.140
8.515		 420,59147
384,98798
410,27582
413,07050
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 15.602
15.273
13.700
13.493		 409,41740
363,91414
397,18208
402,34505
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Turizm Fakültesi		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 24.946
29.965

 397,46717
345,09865
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 27.778
22.993
16.900
14.259		 394,63576
352,80830
391,69382
400,93018
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir) (Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 28.089
15.451
13.100
15.034		 394,34323
363,61696
398,30087
399,74540
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir) (Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 36.349
38.836
30.900
29.059		 387,07980
337,26565
374,14761
382,77311
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 36.639
38.426
30.900
33.713		 386,85768
337,58347
374,08190
378,53798
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2

 62
62

 47.496
53.691

 379,06539
326,84461
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Çizgi Film ve Animasyon
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
45+2
40+1		 52
52
47
41		 56.484
82.402
80.100
109.155		 373,58097
312,13425
341,98657
339,60820
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Film Tasarımı ve Yönetmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 35+1
35+1
35+1
30+1		 36
36
36
31		 62.048
68.910
54.300
46.965		 370,47496
318,41990
355,97260
368,68658
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 63.270
51.508
42.100
54.733		 369,83080
328,23094
364,32136
363,97294
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Film Tasarımı ve Yazarlığı
(4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
35+1
30+1		 41
41
36
31		 82.612
102.046
72.500
60.406		 360,63130
304,17510
345,66662
360,74523
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 84.501
88.611
70.100
60.345		 359,82394
309,46241
346,89088
360,77895
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 93.551
108.304
80.700
80.748		 356,24088
301,92725
341,70118
350,82681
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
(4 Yıllık)		 SÖZ 35+1
35+1
35+1
30+1		 36
36
36
31		 107.322
121.614
84.800
89.211		 351,21971
297,41991
339,81066
347,25980
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi		 Fotoğraf
(4 Yıllık)		 SÖZ 35+1
35+1
30+1
30+1		 36
36
31
31		 143.088
154.766
116.000
125.019		 340,16174
287,58533
327,29751
334,31792
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