Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2023 tablosu: YÖK ATLAS ile 2 yıllık ve 4 yıllık Dokuz Eylül Üniversitesi bölümleri taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları yayında!

|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|270+7
260+7
260+7
250+7
|277
267
267
257
|7.173
5.943
5.280
4.973
|518,95534
468,92471
521,34481
507,56468
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|15.816
26.098
30.000
33.624
|502,65507
423,55483
479,67265
444,50264
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
60+2
—
—
|72
62
—
—
|26.136
24.354
—
—
|487,43066
426,34120
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|41.759
45.295
43.100
42.308
|467,56330
397,89470
463,37378
430,99222
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|52.933
58.559
55.400
54.655
|454,14504
382,56218
448,95181
413,31359
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|62.345
58.963
51.000
52.990
|443,51863
382,13546
454,00931
415,58054
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|69.738
61.268
54.500
60.545
|435,44080
379,70066
450,02159
405,42043
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|72.820
77.945
68.100
61.215
|432,11465
362,81766
434,48057
404,51675
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Denizcilik Fakültesi
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|85.869
99.731
103.000
114.160
|418,85598
343,41243
396,36449
347,59027
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Denizcilik Fakültesi
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|90.743
103.504
107.000
121.409
|414,15056
340,27490
392,33708
341,57925
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|115+3
115+3
110+3
100+3
|118
118
113
103
|97.456
88.749
73.700
58.602
|407,88295
352,81126
428,04974
408,03893
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|105.164
111.866
92.300
81.865
|400,80925
333,50635
407,64702
379,41410
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(Kiraz) (5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|105.680
95.955
96.500
104.060
|400,38152
346,58050
403,25455
356,68023
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Bilgisayar Bilimleri
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|109.662
142.595
159.000
176.792
|396,88281
312,14251
349,71934
306,02528
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Hemşirelik Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|220+6
220+6
220+6
220+6
|226
226
226
226
|121.110
116.356
116.000
121.113
|387,24678
330,06082
383,84192
341,8079
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|136.786
152.109
149.000
155.033
|375,27691
306,45296
357,03941
318,22512
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Matematik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|175.956
212.314
201.000
201.532
|349,99649
277,01033
324,52645
294,26544
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Biyoloji Öğretmenliği
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|177.288
178.590
137.000
117.953
|349,24432
292,21879
365,88891
344,35591
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
—
—
—
|103
—
—
—
|182.518
—
—
—
|346,33877
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Kimya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|209.280
219.110
235.000
265.293
|332,81787
274,27624
307,84695
270,67347
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|212.740
232.929
228.000
241.778
|331,23383
268,88728
310,89991
278,52602
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Fizik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|215.188
246.573
244.000
271.541
|330,08482
264,04631
304,20788
268,72472
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|217.423
202.006
198.000
230.962
|329,07910
281,34664
325,87482
282,40066
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|223.266
231.762
187.000
168.736
|326,45987
269,32547
331,90087
310,33033
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|249.708
314.572
339.000
354.515
|315,51680
243,97478
271,01786
247,50172
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Biyoloji Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|257.103
252.250
243.000
263.020
|312,65903
262,11844
304,34470
271,36052
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|274.295
312.082
313.000
328.192
|306,47368
244,61297
278,94834
253,48472
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
30+1
30+1
|41
41
31
31
|277.023
299.710
282.000
286.672
|305,53588
247,92393
289,28739
264,26205
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Jeofizik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|4
1
1
3
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|12
14
3
10
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Maden Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
50+2
60+2
|41
33
34
27
|289.265
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|301,40752
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Jeoloji Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
30+1
30+1
|6
5
4
6
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Çevre Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|55
50
82
82
|Dolmadı
Dolmadı
284.000
275.824
|Dolmadı
Dolmadı
288,46531
267,43415
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Fen Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|326.355
360.706
362.000
355.467
|290,06848
232,71745
264,69409
247,29815
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|334.005
349.174
318.000
288.855
|287,89911
235,59454
277,24599
263,63865
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Denizcilik Fakültesi
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|1+0
1+0
—
—
|—
—
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|—
Dolmadı
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|460+12
460+12
460+12
460+12
|472
472
472
472
|13.564
16.705
9.130
12.971
|436,98778
382,29098
439,16314
418,27088
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
90+3
90+3
|103
103
93
93
|31.270
38.185
20.800
28.101
|416,98710
357,84727
414,94753
397,46613
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|76.170
92.562
118.000
138.497
|390,06241
323,76660
355,83712
330,80218
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|89.499
79.851
73.200
83.028
|383,62513
330,17433
377,35785
357,09531
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|91.843
77.792
51.300
60.226
|382,51810
331,27932
389,60861
371,01585
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|113.663
116.250
118.000
118.295
|372,91327
313,19055
356,03834
339,36376
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|116.304
112.240
87.500
83.644
|371,77658
314,85437
370,19199
356,74158
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|127.989
141.568
155.000
132.908
|367,07578
303,41601
340,91057
333,08232
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|152.664
159.696
154.000
155.787
|357,96351
297,25719
341,10186
324,24752
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Denizcilik Fakültesi
|Lojistik Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|171.215
184.103
179.000
154.434
|351,65152
289,79867
332,11006
324,73864
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Denizcilik Fakültesi
|Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|172.736
185.102
164.000
130.546
|351,17994
289,52502
337,39765
334,07628
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|170+5
170+5
170+5
180+5
|175
175
175
185
|237.256
261.827
265.000
266.126
|332,97541
270,86998
306,47662
292,55489
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|286.048
302.503
227.000
208.814
|321,91091
262,91166
316,88810
307,18528
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|170+5
170+5
170+5
180+5
|175
175
175
185
|313.058
343.569
305.000
313.448
|316,48971
255,84309
296,77050
282,51834
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|316.547
364.358
359.000
344.332
|315,82947
252,55970
285,21577
276,71321
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Uluslararası Ticaret (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|318.467
364.934
—
—
|315,47110
252,47011
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|342.978
334.941
269.000
229.951
|310,94131
257,25641
305,41645
301,37545
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|343.902
334.150
276.000
250.588
|310,77731
257,38920
303,80975
296,23983
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|150+4
150+4
150+4
160+4
|154
154
154
164
|378.991
416.842
405.000
404.005
|304,83771
244,86443
276,75071
266,77714
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|416.404
435.206
390.000
357.949
|299,03808
242,39161
279,43960
274,29287
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
15+0
15+0
15+0
|15
15
15
15
|442.818
449.342
596.000
653.563
|295,18251
240,54267
248,41778
236,52058
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|446.204
519.896
—
—
|294,69102
231,58833
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|140+4
140+4
150+4
160+4
|144
144
154
164
|454.701
501.209
437.000
438.799
|293,47645
234,05256
271,14916
261,67645
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
110+3
120+3
|103
103
113
123
|477.217
494.921
421.000
383.442
|290,46151
234,85308
273,86008
270,03229
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|505.855
519.025
491.000
477.016
|286,77569
231,71290
262,71022
256,48837
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|509.232
524.412
441.000
448.104
|286,34740
230,97402
270,55878
260,36658
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|509.280
504.939
410.000
365.671
|286,34241
233,58866
275,84147
272,96563
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
93
93
103
|561.574
582.723
496.000
488.428
|280,07561
208,87426
262,00983
254,99217
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
15+0
15+0
15+0
|15
5
15
15
|567.639
Dolmadı
768.000
808.277
|279,38598
Dolmadı
229,29602
213,47898
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|567.711
585.769
598.000
588.688
|279,37791
204,34564
248,18542
243,20017
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi
|Rekreasyon
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|611.165
—
—
—
|274,58674
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
2+0
1+0
1+0
|1
1
1
1
|630.838
Dolmadı
607.000
321.688
|272,49477
Dolmadı
246,97220
280,90869
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
—
—
|62
34
—
—
|635.543
Dolmadı
—
—
|271,99978
Dolmadı
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
100+3
|93
29
93
103
|649.371
Dolmadı
602.000
602.799
|270,57022
Dolmadı
247,58260
241,69949
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
21
52
52
|727.555
Dolmadı
719.000
758.552
|262,99723
Dolmadı
234,20751
225,62391
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Müzecilik
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
8
41
41
|729.562
Dolmadı
727.000
673.705
|262,80531
Dolmadı
233,44490
234,55845
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
İşletme Fakültesi
|İktisat
(İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (SUNY Albany)) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|15+0
15+0
15+0
15+0
|15
—
15
5
|730.265
Dolmadı
970.000
Dolmadı
|262,73751
Dolmadı
208,86475
Dolmadı
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
|Turizm İşletmeciliği (Yüksekokul)
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|1+0
—
—
—
|1
—
—
—
|1.076.937
—
—
—
|234,83881
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|8.896
8.198
6.550
6.730
|453,01669
420,09418
443,64486
439,12548
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|10.061
9.045
7.220
7.850
|447,18601
415,61974
439,08889
432,24206
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
(İngilizce) (4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|17.186
18.023
13.900
12.772
|420,10048
380,33250
406,30365
408,33138
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Dilbilimi
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|26.142
25.862
22.300
22.876
|393,46054
354,92699
376,51036
369,25526
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Karşılaştırmalı Edebiyat
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|29.077
27.084
25.000
25.050
|385,31968
351,13038
366,87357
361,59922
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Fransızca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
45+2
45+2
|52
52
47
47
|30.557
28.547
27.100
27.074
|381,23842
346,49616
359,97550
354,95788
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça) (4 Yıllık)
|DİL
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|34.464
—
—
—
|370,51343
—
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Almanca Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
25
52
52
|65.877
Dolmadı
72.700
75.062
|292,20921
Dolmadı
225,64721
217,00233
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|9.656
6.494
8.140
8.515
|420,59147
384,98798
410,27582
413,07050
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|15.602
15.273
13.700
13.493
|409,41740
363,91414
397,18208
402,34505
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Turizm Fakültesi
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|24.946
29.965
—
—
|397,46717
345,09865
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|27.778
22.993
16.900
14.259
|394,63576
352,80830
391,69382
400,93018
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir) (Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|28.089
15.451
13.100
15.034
|394,34323
363,61696
398,30087
399,74540
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir) (Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Coğrafya Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|36.349
38.836
30.900
29.059
|387,07980
337,26565
374,14761
382,77311
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Tarih Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|36.639
38.426
30.900
33.713
|386,85768
337,58347
374,08190
378,53798
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|47.496
53.691
—
—
|379,06539
326,84461
—
—
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Çizgi Film ve Animasyon
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
45+2
40+1
|52
52
47
41
|56.484
82.402
80.100
109.155
|373,58097
312,13425
341,98657
339,60820
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Film Tasarımı ve Yönetmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|35+1
35+1
35+1
30+1
|36
36
36
31
|62.048
68.910
54.300
46.965
|370,47496
318,41990
355,97260
368,68658
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Buca Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|63.270
51.508
42.100
54.733
|369,83080
328,23094
364,32136
363,97294
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Film Tasarımı ve Yazarlığı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
35+1
30+1
|41
41
36
31
|82.612
102.046
72.500
60.406
|360,63130
304,17510
345,66662
360,74523
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|84.501
88.611
70.100
60.345
|359,82394
309,46241
346,89088
360,77895
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|93.551
108.304
80.700
80.748
|356,24088
301,92725
341,70118
350,82681
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|35+1
35+1
35+1
30+1
|36
36
36
31
|107.322
121.614
84.800
89.211
|351,21971
297,41991
339,81066
347,25980
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Güzel Sanatlar Fakültesi
|Fotoğraf
(4 Yıllık)
|SÖZ
|35+1
35+1
30+1
30+1
|36
36
31
31
|143.088
154.766
116.000
125.019
|340,16174
287,58533
327,29751
334,31792