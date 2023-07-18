Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Dönence 3. Yeni bölüm izle ekranı! Kanal D ile Dönence yeni ve son bölüm izle
Giriş Tarihi: 18.07.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 18:30

Dönence 3. Yeni bölüm izle ekranı! Kanal D ile Dönence yeni ve son bölüm izle

Kanal D ekranlarının yaz sezonu dizisi Dönence 3. Yeni bölüm izle ekranıyla gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence'de bu hafta Foça'ya ve yeni hayatına alışmakta güçlük çeken Gece, belki de ilk kez herkesten ve her şeyden uzaklaştığı bir gün geçirir. Fakat Gece'nin babasından sakladığı sır ikilinin arasına duvarlar örmesine neden olur. Yapımı internet ortamından izlemek isteyenler Dönence 3. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Dönence 3. Yeni bölüm izle ekranı ve yapımdan merak edilen tüm detaylar.

Dönence 3. Yeni bölüm izle ekranı! Kanal D ile Dönence yeni ve son bölüm izle

Dönence 3. Yeni ve son bölüm izle… Kanal D'nin, yapımcılığını D Media'nın, yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği yeni dizisi Dönence yeni bölümü ile perşembe akşamı ekrana geliyor. Dikkat çeken yapımı takip etmek isteyen diziseverler Dönence 3. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıkarken Kanal D yapımın televizyon ekranlarındaki yayınının sona ermesiyle bölümü internet sitesinden yayınlıyor. İşte Kanal D ile Dönence 3. Yeni ve son bölüm izle ekranı ile detaylar.

Dönence 3. Yeni bölüm izle ekranı! Kanal D ile Dönence yeni ve son bölüm izle

DÖNENCE 3. YENİ BÖLÜM İZLE EKRANI!

https://www.kanald.com.tr/donence/bolumler

Foça'ya ve yeni hayatına alışmakta güçlük çeken Gece, belki de ilk kez herkesten ve her şeyden uzaklaştığı bir gün geçirir. Fakat Gece'nin babasından sakladığı sır ikilinin arasına duvarlar örmesine neden olur.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dönence 3. Yeni bölüm izle ekranı! Kanal D ile Dönence yeni ve son bölüm izle

Gece, yaşanan bu durumu düzeltmek için Özgür ve Rüzgar'ı da davet ettiği bir yemek organize eder ve herkesi yıkan bir gelişme yaşanır.

Dönence 3. Yeni bölüm izle ekranı! Kanal D ile Dönence yeni ve son bölüm izle

Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence'de Emre Kınay, Atakan Hoşgören, Didem İnselel, Ogün Kaptanoğlu, Ülkü Hilal Çiftçi, Doğan Karakaş, Nazlı Çetin, Şebnem Doğruer, Mesut Yılmaz, Edanur Gülbudak, Muammer Tali, Umut Kaya, Berfin Ant gibi başarılı isimler yer alıyor.

SON DAKİKA