Giriş Tarihi: 18.07.2023 18:29 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 18:30

Dönence 3. Yeni bölüm izle ekranı! Kanal D ile Dönence yeni ve son bölüm izle

Kanal D ekranlarının yaz sezonu dizisi Dönence 3. Yeni bölüm izle ekranıyla gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence'de bu hafta Foça'ya ve yeni hayatına alışmakta güçlük çeken Gece, belki de ilk kez herkesten ve her şeyden uzaklaştığı bir gün geçirir. Fakat Gece'nin babasından sakladığı sır ikilinin arasına duvarlar örmesine neden olur. Yapımı internet ortamından izlemek isteyenler Dönence 3. Yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte Dönence 3. Yeni bölüm izle ekranı ve yapımdan merak edilen tüm detaylar.