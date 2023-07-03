DÖNENCE dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Dönence hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

DÖNENCE KONUSU NE?

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır.