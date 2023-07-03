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Haberler Fotohaber DÖNENCE dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Dönence hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:42 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:47

DÖNENCE dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Dönence hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

Yaz sezonu dizileri, bir bir ekranlarda yer almaya başlıyor. Yönetmen koltuğunda daha önce Yürek Çıkmazı, Bizim Hikaye, Afili Aşk dizilerinin yönetmeni Serdar Gözelekli'nin oturduğu Dönence dizisi seyirciyle buluşmak için dakika sayıyor. Emre Kınay, Didem İnselel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın başrol oyuncuları daha önce Duy Beni dizisinde rol alan iki sevilen isim oldu. Peki, Dönence dizisinin konusu ve oyuncu kadrosunda kimler var, ne zaman başlıyor? İşte, yanıtı…

DÖNENCE dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Dönence hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

Duy Beni dizisinin iki sevilen ismi kısa sürenin ardından tekrar Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen Cannes Film Festivali'nden ödülle dönen "Exceptional" isimli dizinin uyarlaması olarak ekrana gelecek Dönence, tanıtım fragmanları ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İsrail formatlı yapımın Türk uyarlaması olan Dönence merakla bekleniyor. Peki, Dönence dizisinin konusu ve oyuncu kadrosunda kimler var, ne zaman başlıyor? İşte, yanıtı…

DÖNENCE dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Dönence hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

DÖNENCE 4 TEMMUZ SALI GÜNÜ YARIN KANAL D EKRANLARINDA!

Çekimlerinin İzmir Foça'da devam ettiği, başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Caner Topçu'nun yer aldığı Dönence 4 Temmuz Salı günü ekran macerasına başlayacak.

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DÖNENCE dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Dönence hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

DÖNENCE KONUSU NE?
Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul'un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır.

DÖNENCE dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Dönence hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul'da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça'da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar'a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür'le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece'den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece'nin sevgilisi Emir'in Foça'ya gelişiyle ikilinin arasında aşılması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir? "Dönence" içimizi ısıtacak sıcacık bir gençlik draması...

DÖNENCE dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Dönence hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?

Yapım: D Media
Yapımcı: Ali Cengiz Deveci
Dramalar Direktörü: Gökhan Yıldız
Uygulayıcı Yapımcı: Erhan Özkan
Yönetmen: Serdar Gözelekli
Senaryo: SA Yazı Grubu, Ebru Hacıoğlu, İbrahim Güler, Melek Ordu
Müzik: Jingle TV

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