Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:42
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
15:47
DÖNENCE dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var? Dönence hangi kanalda yayınlanacak, ne zaman başlıyor?
Yaz sezonu dizileri, bir bir ekranlarda yer almaya başlıyor. Yönetmen koltuğunda daha önce Yürek Çıkmazı, Bizim Hikaye, Afili Aşk dizilerinin yönetmeni Serdar Gözelekli'nin oturduğu Dönence dizisi seyirciyle buluşmak için dakika sayıyor. Emre Kınay, Didem İnselel gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapımın başrol oyuncuları daha önce Duy Beni dizisinde rol alan iki sevilen isim oldu. Peki, Dönence dizisinin konusu ve oyuncu kadrosunda kimler var, ne zaman başlıyor? İşte, yanıtı…