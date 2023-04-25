DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi 2023: İŞKUR ile 908 DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

KURA YERİ VE SAATİ BELLİ OLDU MU?

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecek.