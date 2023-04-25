DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi 2023: İŞKUR ile 908 DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı için araştırmalar başladı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı başvuruları, 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Başvuru sonucu olumlu olanlar kura çekilişine tabii tutulacak. Noter kurası ile asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday belirlenecek. Binlerce aday ise bu noktada "DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR ile 908 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı 2023...