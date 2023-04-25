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Haberler Fotohaber DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi 2023: İŞKUR ile 908 DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 11:03

DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi 2023: İŞKUR ile 908 DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi ve sonuç sorgulama ekranı için araştırmalar başladı. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı başvuruları, 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alındı. Başvuru sonucu olumlu olanlar kura çekilişine tabii tutulacak. Noter kurası ile asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday belirlenecek. Binlerce aday ise bu noktada "DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR ile 908 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı 2023...

DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi 2023: İŞKUR ile 908 DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları asıl ve yedek isim listesi sorgulamaları hız kazandı. 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınan 908 sürekli işçi alımı başvuru sonuçları için geri sayım başladı. DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak sorularına yanıt ararken kura çekilişi tarihi yayınlanan duyuru ile belli oldu. Elektrik, Elektrik-elektronik teknisyeni, bekçi, aşçı, aşçı yardımcısı, bahçıvan gibi pek çok kadro için noter huzurunda yapılacak kura çekimi sonrası isim listesi belli olacak. İşte, İŞKUR ile 908 DSİ işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve kura tarihi 2023...

DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi 2023: İŞKUR ile 908 DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

DSİ 908 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 sürekli işçi alımı başvuru işlemleri, 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden tamamlandı.

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DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi 2023: İŞKUR ile 908 DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

DSİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DSİ sürekli işçi alımı başvuru sonuçları açıklanma tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başvuru sonuçları ile ilgili bilgiler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi "www.dsi.gov.tr" üzerinden de bildirilecek.

Konu ile ilgili olarak resmi bir açıklama geldiğindea haberimizde yer verilecektir.

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DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi 2023: İŞKUR ile 908 DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2023 DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İşe alınacak sürekli işçiler, açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Buna göre; DSİ işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek.

DSİ işçi alımı kura çekimi tarihi 2023: İŞKUR ile 908 DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

KURA YERİ VE SAATİ BELLİ OLDU MU?

Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecek.

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