Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2: Sünnet bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 17:48

Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2: Sünnet bu akşam TV'de!

Bu akşam TV'de ekrana gelecek olan Düğün Dernek 2: Sünnet, yayın öncesi izleyicilerin ilgisini çekti. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin'in rol aldığı film, sünnet düğünü hazırlıkları sırasında yaşanan komik olayları konu alıyor. Peki, Düğün Dernek 2: Sünnet'in konusu ne, oyuncuları kimler?

  • ABONE OL
Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2: Sünnet bu akşam TV’de!

2015 yılında sinemalarda gösterime giren ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Düğün Dernek 2: Sünnet, yeniden ekranlara geliyor. Komedi türündeki yapımın çekimleri Sivas ve Erzincan'da gerçekleştirildi. Eğlenceli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, izleyicilere keyifli anlar vaat ediyor.

Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2: Sünnet bu akşam TV’de!

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET FİLMİ KONUSU

İlk filmde İsmail'in oğlunun düğünü için toplanan ekip, bu kez de İsmail'in torunu Matias'ın sünnet töreni için kolları sıvıyor. Ancak bir sorun vardır, Matias'ın Letonyalı annesinin ailesi, sünnete kesinlikle karşı çıkmaktadır. Bu nedenle ekip bir plan yapar, Matias'ı Sivas'a getirtip bir toplu sünnet esnasında gizlice sünnet ettirmeye çalışacaklardır. Bütün bu maceralar esnasında Tüpçü Fikret de Sivas Otel'de çalışan Leyla'ya aşkını ilan etmenin yollarını arayacaktır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2: Sünnet bu akşam TV’de!

DÜĞÜN DERNEK 2: SÜNNET OYUNCULARI

Ahmet Kural
Murat Cemcir
Rasim Öztekin
Barış Yıldız
Devrim Yakut
İnan Ulaş Torun
Şinasi Yurtsever
Erdal Tosun
Açalya Samyeli Danoğlu
Ayhan Taş
Ferit Aktuğ
Tuna Kırlı
Giray Altınok
Alper Kadayıfçı
Nükhet Duru
Mustafa Keser
Murat Sağlam

Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2: Sünnet bu akşam TV’de!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2: Sünnet bu akşam TV’de!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA