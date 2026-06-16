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Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2: Sünnet bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 17:48
Düğün Dernek 2: Sünnet konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2: Sünnet bu akşam TV'de!
Bu akşam TV'de ekrana gelecek olan Düğün Dernek 2: Sünnet, yayın öncesi izleyicilerin ilgisini çekti. Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin'in rol aldığı film, sünnet düğünü hazırlıkları sırasında yaşanan komik olayları konu alıyor. Peki, Düğün Dernek 2: Sünnet'in konusu ne, oyuncuları kimler?