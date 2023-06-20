Dul ve yetim maaşı 2023: Zamlı Dul yetim maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

DUL VE YETİM AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI 2023

En son emekli maaşlarına %30'luk zam yapılmasıyla dul ve yetim aylıklarına da %30 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli aylığı alt sınırı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükselerek, en düşük sınırdan emekli aylığı alanların maaşları 36,36 oranında arttı. Böylece maaşını alt sınırdan alan sigortalı vatandaşın ailesine ödenen dul ve yetim maaşı da %36,36 oranında artmış oldu.

Dul ve yetim aylığı belirlenirken, emekli maaşı dikkate alınıyor. 7.500 TL olan en düşük emekli aylığından, dul ve yetim maaşı alan vefat eden sigortalının dul eşine %50 oranında ödeme yapılıyor. Sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı sebebiyle gelir veya aylık bağlanmamışsa %75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. En düşük sınırdan emekli aylığı alan sigortalının eşi zamdan önce 2.250 TL alırken, yapılan zam ile birlikte bu tutar 3.750'ye çıkacaktı.Temmuz ayında asgari ücrete %34 oranında zam yapıldı ve yeni tutrar 11 bin 402 TL oldu. Böylece dul ve yetim aylıklarının da artması bekleniyor.