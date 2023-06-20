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Haberler Fotohaber Dul ve yetim maaşı 2023: Zamlı Dul yetim maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 20.06.2023 15:09 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 15:09

Dul ve yetim maaşı 2023: Zamlı Dul yetim maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Asgari ücretin açıklanmasının hemen ardından dul ve yetim maaşı milyonların gündemine geldi. Dah önceden hem en düşük emekli maaşına hem de ikramiyelere zam yapılmıştı. Buna göre; en düşük emekli aylığı 7500 TL'ye yükselirken bayram ikramiyesi ise 2000 TL'ye yükselerek toplamda yüzde 82'lik bir artış yaşadı. Buna göre vatandaşlar "Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Dul ve yetim maaşı 2023 ne kadar? Zamlı Dul yetim maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Dul ve yetim maaşı 2023: Zamlı Dul yetim maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Asgari ücret zam oranın açıklanması ile birlikte emekli zammının ardından akıllardaki bir diğer soru dul ve yetim aylığı oldu. Geçtiğimiz gün açıklanan veriler ile birlikte 6 aylık zam oranı belli oldu. Enflasyon oranının açıklanması ile birlikte, emekli zamları belli oldu. Emekli zamlarının yanı sıra, dul ve yetim aylığı alanların da maaşında artış yaşanacak. Peki, Dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? 2023 Zamlı Dul yetim maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Dul ve yetim maaşı 2023: Zamlı Dul yetim maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

DUL VE YETİM AYLIĞI TEMMUZ ZAMMI 2023

En son emekli maaşlarına %30'luk zam yapılmasıyla dul ve yetim aylıklarına da %30 oranında zam yapılmıştı. En düşük emekli aylığı alt sınırı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükselerek, en düşük sınırdan emekli aylığı alanların maaşları 36,36 oranında arttı. Böylece maaşını alt sınırdan alan sigortalı vatandaşın ailesine ödenen dul ve yetim maaşı da %36,36 oranında artmış oldu.

Dul ve yetim aylığı belirlenirken, emekli maaşı dikkate alınıyor. 7.500 TL olan en düşük emekli aylığından, dul ve yetim maaşı alan vefat eden sigortalının dul eşine %50 oranında ödeme yapılıyor. Sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı sebebiyle gelir veya aylık bağlanmamışsa %75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor. En düşük sınırdan emekli aylığı alan sigortalının eşi zamdan önce 2.250 TL alırken, yapılan zam ile birlikte bu tutar 3.750'ye çıkacaktı.Temmuz ayında asgari ücrete %34 oranında zam yapıldı ve yeni tutrar 11 bin 402 TL oldu. Böylece dul ve yetim aylıklarının da artması bekleniyor.

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Dul ve yetim maaşı 2023: Zamlı Dul yetim maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

DUL VE YETİM MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

2023 Temmuz ayında asgari ücrete gelen zammın ardından dul ve yetim maaş aylığı merak edildi. Henüz dul ve yatim aylığı maaşları açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

Dul ve yetim maaşı 2023: Zamlı Dul yetim maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?
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