Dul ve yetim maaşı 2023: Zamlı Dul yetim maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?

Asgari ücretin açıklanmasının hemen ardından dul ve yetim maaşı milyonların gündemine geldi. Dah önceden hem en düşük emekli maaşına hem de ikramiyelere zam yapılmıştı. Buna göre; en düşük emekli aylığı 7500 TL'ye yükselirken bayram ikramiyesi ise 2000 TL'ye yükselerek toplamda yüzde 82'lik bir artış yaşadı. Buna göre vatandaşlar "Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Dul ve yetim maaşı 2023 ne kadar? Zamlı Dul yetim maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak?