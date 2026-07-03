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DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni yetim aylığı ve dul maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:36
DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni yetim aylığı ve dul maaşı ne kadar olacak?
Sosyal yardımlar ve emekli ödenekleri için beklenen büyük gün geldi. Türkiye genelinde milyonlarca hak sahibinin gözü kulağı TÜİK tarafından ilan edilecek olan Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bu doğrultuda hisse oranlarına göre ödenen dul ve yetim maaşı temmuz zammı hesaplama 2026 tabloları, masadaki en son veriler ve eşliğinde tamamen güncellendi. Peki, yüzde 25, 50 ve 75 hisseli dul maaşı ne kadar olacak?