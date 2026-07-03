DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni yetim aylığı ve dul maaşı ne kadar olacak?

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 75 hisseli dul maaşı: 17 bin 405 liralık mevcut ödeme, yüzde 18,19'luk enflasyon tahmini gerçekleştiğinde 20 bin 570 lira 97 kuruşa yükselecek. Yüzde 17,82'lik beklentisi baz alındığında ise yeni maaş 20 bin 506 lira 57 kuruş olacak.

Yüzde 50 hisseli dul maaşı: 11 bin 606 liralık mevcut ödeme, yüzde 18,19'luk öngörüsüyle 13 bin 717 lira 13 kuruşa çıkacak. Yüzde 17,82'lik tahmini gerçekleşirse hak sahiplerine 13 bin 674 lira 19 kuruş ödenecek.

Yüzde 25 hisseli yetim maaşı: 5 bin 803 liralık mevcut ödeme, yüzde 18,19'luk senaryosunda 6 bin 858 lira 57 kuruşa ulaşacak. Yüzde 17,82'lik beklentisi doğrultusunda ise hesaplara yatacak tutar 6 bin 837 lira 9 kuruş seviyesinde gerçekleşecek.