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Haberler Fotohaber DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni yetim aylığı ve dul maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 08:36

DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni yetim aylığı ve dul maaşı ne kadar olacak?

Sosyal yardımlar ve emekli ödenekleri için beklenen büyük gün geldi. Türkiye genelinde milyonlarca hak sahibinin gözü kulağı TÜİK tarafından ilan edilecek olan Haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bu doğrultuda hisse oranlarına göre ödenen dul ve yetim maaşı temmuz zammı hesaplama 2026 tabloları, masadaki en son veriler ve eşliğinde tamamen güncellendi. Peki, yüzde 25, 50 ve 75 hisseli dul maaşı ne kadar olacak?

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DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni yetim aylığı ve dul maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren Temmuz dönemi sosyal destek ve ölüm aylığı artış oranları netleşiyor. Vefat eden sigortalıların geride kalan eş ve çocuklarına tahsis edilen dul ve yetim aylıkları, SSK ve Bağ-Kur emekli taban maaş katsayılarındaki değişime göre yeniden şekilleniyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni ödenek tutarları belirlenirken, zamlı dul ve yetim maaşı rakamları da gündemde.

DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni yetim aylığı ve dul maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLUYOR

Temmuz ayında dul ve yetim aylıklarına yapılacak zam oranı, doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaş artış katsayısına endeksleniyor. Yılın ilk 5 ayı için kesinleşen kümülatif enflasyon rakamı yüzde 16,61 seviyesine ulaşırken, bugün açıklanacak nihai Haziran ayı verisiyle birlikte bu oranın yüzde 18 ile yüzde 19 bandına oturması öngörülüyor. Ölüm aylığı alan vatandaşların net gelirleri, vefat eden sigortalının hesaplanan kök aylığına bu resmi zam oranı yansıtıldıktan sonra yasal hisse paylarına göre dağıtılacak.

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DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni yetim aylığı ve dul maaşı ne kadar olacak?

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 75 hisseli dul maaşı: 17 bin 405 liralık mevcut ödeme, yüzde 18,19'luk enflasyon tahmini gerçekleştiğinde 20 bin 570 lira 97 kuruşa yükselecek. Yüzde 17,82'lik beklentisi baz alındığında ise yeni maaş 20 bin 506 lira 57 kuruş olacak.

Yüzde 50 hisseli dul maaşı: 11 bin 606 liralık mevcut ödeme, yüzde 18,19'luk öngörüsüyle 13 bin 717 lira 13 kuruşa çıkacak. Yüzde 17,82'lik tahmini gerçekleşirse hak sahiplerine 13 bin 674 lira 19 kuruş ödenecek.

Yüzde 25 hisseli yetim maaşı: 5 bin 803 liralık mevcut ödeme, yüzde 18,19'luk senaryosunda 6 bin 858 lira 57 kuruşa ulaşacak. Yüzde 17,82'lik beklentisi doğrultusunda ise hesaplara yatacak tutar 6 bin 837 lira 9 kuruş seviyesinde gerçekleşecek.

DUL VE YETİM MAAŞI TEMMUZ ZAMMI 2026: Yeni yetim aylığı ve dul maaşı ne kadar olacak?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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