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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 27 Ocak 2024: Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 28.01.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 09:38

Reyting sonuçları 27 Ocak 2024: Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Dünün reyting sonuçları 27 Ocak Cumartesi günü için bekleniyor. Dün akşam Survivor All Star 2024, Kardeşlerim, Gönül Dağı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D dizisi İnci Taneleri de tekrar bölümüyle ekranlardaydı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 27 Ocak 2024 Cumartesi reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…

Reyting sonuçları 27 Ocak 2024: Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları 27 Ocak 2024 Cumartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve programlar günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Ocak Cumartesi akşamı Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı yeni bölümleri ile ekranlara geldi. Kanal D dizisi İnci Taneleri de tekrar bölümüyle izleyici karşısındaydı. Şimdi sevdikleri yapımın sıralamasını merak eden izleyiciler gün birincisi araştırması yapıyor. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 27 Ocak 2024: Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

27 OCAK 2024 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, detaylar;

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Reyting sonuçları 27 Ocak 2024: Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

27 OCAK 2024 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

27 Ocak 2024 Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 27 Ocak 2024: Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

20 Ocak 2024 Cumartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 27 Ocak 2024: Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TOTAL

1 - Gönül Dağı

2 - Survivor All Star

3- Kardeşlerim

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