Reyting sonuçları 27 Ocak 2024: Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 28.01.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
09:38
Dünün reyting sonuçları 27 Ocak Cumartesi günü için bekleniyor. Dün akşam Survivor All Star 2024, Kardeşlerim, Gönül Dağı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Kanal D dizisi İnci Taneleri de tekrar bölümüyle ekranlardaydı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ABC1, AB ve Total tablosu araştırmaları hız kazandı. Her hafta Cumartesi günleri ekranlara gelen Survivor All Star, Kardeşlerim, Gönül Dağı izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki, 27 Ocak 2024 Cumartesi reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar…