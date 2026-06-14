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Haberler Fotohaber Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı
Giriş Tarihi: 14.06.2026 10:54

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Dünyanın en saygın seyahat otoriteleri, "ölmeden önce mutlaka görülmesi gereken" yerleri seçti. Küresel devleri geride bırakarak listeye adını yazdıran Türkiye'deki o iki yer, şimdiden gezginlerin rotasını değiştirdi. İşte herkesi hayran bırakacak o liste;

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Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Dünyanın dört bir yanından büyüleyici mekanların yer aldığı listede Brüksel'deki çikolata fabrikası da var, Bahreyn'deki İnci Yolu da... Ancak tüm dünyanın gözü, listeye adeta damga vuran Türkiye'deki o 2 noktaya çevrildi.

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Maui Cultural Lands Lahaina, Havai

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Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Kamba African Rainforest Experiences - Odzala-Kokoua National Park, Kongo Cumhuriyeti

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Pearling Path - Muharraq, Bahreyn

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

WA EV Network - Batı Avustralya

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Aviva Studios, home of Factory International - Manchester, İngiltere

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Moroccan Culinary Arts Museum - Marrakech, Fas

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Bab Al Salam Mosque - Muscat, Umman

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Reethaus – Berlin

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Ivomo Tea Cooperative - Gisakura, Rwanda

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Bar Magritte – Brüksel

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Buffalo AKG - Buffalo, ABD New York

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Yum Cha - Santiago, Şili

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Saka Museum - Jimbaran, Endonezya

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

The Diyarbakır Express – Türkiye

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Iris - Hardangerfjord, Norveç

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Grootbos Florilegium - Gansbaai, Güney Afrika

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Dive Tutukaka - Tutukaka, Yeni Zelanda

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

CPKC Stadium - Kansas City, Missouri ABD

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Zeyrek Çinili Hamam – İstanbul

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

İşte ilk 50'ye giren diğer yerler;

VYN - Simrishamn, İsveç

Kunstsilo - Kristiansand, Norveç

Sharaan Nature Reserve - Suudi Arabistan

Manam Chocolate - Hyderabad, Hindistan

International African American Museum - Charleston, Güney Carolina ABD

Iberá Provincial Reserve - Corrientes province, Arjantin

Matterhorn Alpine Crossing - İsviçre ve İtalya

Air CCCC – Singapur

Baths of Caracalla – Roma

Magugu House - Johannesburg, Güney Afrika

Sanxingdui Museum - Guanghan, Çin

The Rabbit hOle - North Kansas City, Missouri ABD

Dünya devlerini geride bıraktılar! Dünyanın en harika 50 yeri listesinde Türkiye rüzgârı

Naar - Himachal Pradesh, Hindistan

Ruta de los Abastos - O'Higgins region, Şili

Aranya - Beidaihe, Çin

Hornsgatan Slow Fashion District – İsveç

Agua Caliente Cultural Plaza - Palm Springs, California ABD

Museum of Solutions - Mumbai, Hindistan

Olivia Foundation - Mexico City

Putep 't-awt - Cacouna, Quebec, Kanada

teamLab Borderless Digital Art Museum – Tokyo

La Maison Rabelais - Amboise, Fransa

EDP Art Reef - Albufeira, Portekiz

Origem - Salvador, Brezilya

CERN Science Gateway - Meyrin, İsviçre

Museum of Mountain Jews - Red Village, Azerbaycan

Montgomery Whitewater - Montgomery, Alabama ABD

Via Transilvanica – Romanya

Marie Selby Botanical Gardens - Sarasota, Florida ABD

Abrahamic Family House - Abu Dabi

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