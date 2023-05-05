Dünya Ebeler Günü mesajları 2023: En güzel, resimli Ebeler Günü kutlama mesajları ve sözleri

5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ MESAJLARI

Eline doğduğumuz, dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar olan ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyorum...

Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, özverili, cefakar ve yüreği insan sevgisiyle dolu Beyaz Meleklerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü yürekten kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim...

Doğum öncesinde, anında ve sonrasında gece gündüz demeden fedakarca hizmet veren tüm ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutlarız.

Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun.

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun.

Ebelerimiz, yurdun her yerinde,şifa dağıtır. Gece,gündüz, dağ, taş demez seğirtir ve halkı, sağlık açısından eğitir. Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biri Ebeliktir…

Görevlerini özveri, sabır, gayret ve sevgi ile yerine getiren bütün ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyorum.

Ülkemizin dört bir tarafında gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bütün ebelerimizin,5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli görevler üstlenen, gebelikte, doğumda ve doğum sonrasında her zaman hayatımızın içinde yer alan, anne ile bebeğin ilk iletişim bağını sağlayan tüm ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyorum.

Anne ve bebek sağlığını korumak için büyük bir özveri ile görev yapan ebelerimize teşekkür ediyoruz. Ebeler, sağlık hizmetinin kutsal anasıdır.

Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biri Ebeliktir. 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun.

Annelik duygusunu ilk yaşama anının görevlisi olan ve kutsal bir görevi icra eden ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyoruz.