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Haberler Fotohaber Dünya Ebeler Günü mesajları 2023: En güzel, resimli Ebeler Günü kutlama mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 05.05.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 10:29

Dünya Ebeler Günü mesajları 2023: En güzel, resimli Ebeler Günü kutlama mesajları ve sözleri

Ülkemizde ve dünyada her yıl 5 Mayıs tarihinde kutlanan Ebeler Günü'ne dair en anlamlı kısa ve uzun mesajları sosyal medyada gönderiliyor. Yurdun her köşesinde ödün vermeksizin sonsuz sabır, her türlü özveri, gayret ve sevgi ile mesleğini icra etmeye çalışan, değerli Ebelerin Dünya Ebeler Günü kutlu olsun mesajı göndermek isteyenler en güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli Ebeler Günü mesajları araştırması yapıyor. İşte SMS, Whatsapp ve Facebook aracılığıyla gönderebileceğiniz 2023 Dünya Ebeler Günü mesajları ve kısa, uzun sözleri

Dünya Ebeler Günü mesajları 2023: En güzel, resimli Ebeler Günü kutlama mesajları ve sözleri

Dünya Ebeler Günü mesajları ile gün anlam kazanıyor. Gebeliğin teşhisi ve gözetiminden başlayarak, annenin normal doğum yapması için var gücüyle çalışan ebelerin gününü kutlamak isteyenler '' En güzel ve resimli Ebeler Günü mesajları araştırması yapıyor. İşte En güzel, resimli Ebeler Günü kutlama mesajları ve sözleri 2023

Dünya Ebeler Günü mesajları 2023: En güzel, resimli Ebeler Günü kutlama mesajları ve sözleri

5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ MESAJLARI

Eline doğduğumuz, dünyaya geldiğimizde ilk tanıştığımız insanlar olan ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyorum...

Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, özverili, cefakar ve yüreği insan sevgisiyle dolu Beyaz Meleklerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü yürekten kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim...

Doğum öncesinde, anında ve sonrasında gece gündüz demeden fedakarca hizmet veren tüm ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutlarız.

Her türlü olumsuzlukta, maddi ve manevi zorlukta ülkemizin her köşesinde, yeni bir çocuk için işinin kutsallığından ödün vermeksizin, her türlü özveri ve gayretle mesleğini icra etmeye çalışan ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun.

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun.

Ebelerimiz, yurdun her yerinde,şifa dağıtır. Gece,gündüz, dağ, taş demez seğirtir ve halkı, sağlık açısından eğitir. Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biri Ebeliktir…

Görevlerini özveri, sabır, gayret ve sevgi ile yerine getiren bütün ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyorum.

Ülkemizin dört bir tarafında gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan, insanların sağlıkları için çok önemli ve kutsal bir görevi ifa eden, bütün ebelerimizin,5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyor, meslek hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda önemli görevler üstlenen, gebelikte, doğumda ve doğum sonrasında her zaman hayatımızın içinde yer alan, anne ile bebeğin ilk iletişim bağını sağlayan tüm ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyorum.

Anne ve bebek sağlığını korumak için büyük bir özveri ile görev yapan ebelerimize teşekkür ediyoruz. Ebeler, sağlık hizmetinin kutsal anasıdır.

Dünyanın en eski ve kutsal mesleklerinden biri Ebeliktir. 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kutlu olsun.

Annelik duygusunu ilk yaşama anının görevlisi olan ve kutsal bir görevi icra eden ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü'nü kutluyoruz.

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Dünya Ebeler Günü mesajları 2023: En güzel, resimli Ebeler Günü kutlama mesajları ve sözleri

5 MAYIS DÜNYA EBELER GÜNÜ

Dünya Ebeler Günü, 5 Mayıs tarihinde kutlanan, annelere doğum sırasında yardım eden ve bebeklerin sağlıklı şekilde dünyaya gelmelerini sağlayan sağlık çalışanları ebelerin öneminin ifade edildiği gündür.

İnsan hayatının başlangıcı olan doğumda görev alan sağlık çalışanları, tüm aile sağlığını korumak ve yükseltmek için çalışmaktadır.

DÜNYA EBELER GÜNÜ ÖNEMİ

İnsanlık tarihinin en eski mesleklerinden biri olan ve yüklendiği önemli misyonla toplum için vazgeçilmez mesleklerden biri haline gelen ebelik, insanla birlikte var olmuştur.

Toplumun geleceği için vazgeçilmez mesleklerden olması nedeniyle ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmek amacıyla Türkiye'de her yıl 21-28 Nisan Ebeler Haftası, dünyada ise 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü olarak kutlanımaktadır.

Yurdun her köşesinde, köylerde, kentlerde ve çoğu zaman zor şartlar altında hizmet veren ebeler doğum öncesinde, doğum esnasında ve doğum sonrası dönemde anneye ve bebeklere bakım hizmetleri vermektedir.

Dünya Ebeler Günü mesajları 2023: En güzel, resimli Ebeler Günü kutlama mesajları ve sözleri

Yeni bir canlının dünyaya gelmesine yardımcı olan ebeler, annenin doğum acısını dindirmek ve bebekle ailenin kavuşmasını sağlamak gibi görevleri üstlenmesiyle toplum içinde saygın bir yere sahiptir.

Dünyadaki anne ve bebek ölümlerinin yüksek olduğu bölgelerdeki temel sorunların başında ebe sayısının yetersizliği gelmektedir. Anne ve bebek ölüm oranları ebe sayısının artırılması ile düşürülmektedir.

Doğum öncesi, esnası ve sonrasındaki bilgisizlik ve tecrübesizlik de ölümlere neden olmaktadır. Ebeler bu bakımdan toplum sağlığının koruyuculuğunu üstlenmektedir.

Dünya Ebeler Günü mesajları 2023: En güzel, resimli Ebeler Günü kutlama mesajları ve sözleri
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