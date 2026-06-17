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Haberler Fotohaber Avusturya - Ürdün Maçı Canlı İzle: Avusturya - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 07:00

Avusturya - Ürdün Maçı Canlı İzle: Avusturya - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden devam ederken, J Grubu maçı ile Avusturya ile Ürdün mücadelesi ön plana çıktı. Böylece "Avusturya - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?" soruları merakla araştırılmaya başlandı. Futbolseverlerin ekran başına kilitleneceği kritik mücadeleye dair canlı yayın bilgileri de dikkat çekti. İşte detaylar…

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Avusturya - Ürdün Maçı Canlı İzle: Avusturya - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda dikkat çeken karşılaşmalarından biri de günün erken saatlerinde oynanacak Avusturya – Ürdün maçı oldu. Avusturya – Ürdün müsabakası öncesinde canlı yayın ve maç bilgileri netleşti ve futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Her iki takımın da galibiyet hedefi ile sahaya çıkacağı mücadele, üst tur yarışında belirleyici olan karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Avusturya - Ürdün Maçı Canlı İzle: Avusturya - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

AVUSTURYA-ÜRDÜN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı hızla devam ediyor. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonun J Grubu mücadelesi olan Avusturya - Ürdün maçı büyük bir merakla bekleniyor.

Avusturya - Ürdün maçı, 17 Haziran Çarşamba günü saat 07:00'de oynanacak.

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Avusturya - Ürdün Maçı Canlı İzle: Avusturya - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

AVUSTURYA-ÜRDÜN MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Avusturya-Ürdün mücadelesi, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Böylece futbolseverler maç takibini rahatlıkla yapabilecek.

Avusturya - Ürdün Maçı Canlı İzle: Avusturya - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

BURAYA TIKLAYARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ

Avusturya - Ürdün Maçı Canlı İzle: Avusturya - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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