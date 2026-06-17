Avusturya - Ürdün Maçı Canlı İzle: Avusturya - Ürdün maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda dikkat çeken karşılaşmalarından biri de günün erken saatlerinde oynanacak Avusturya – Ürdün maçı oldu. Avusturya – Ürdün müsabakası öncesinde canlı yayın ve maç bilgileri netleşti ve futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Her iki takımın da galibiyet hedefi ile sahaya çıkacağı mücadele, üst tur yarışında belirleyici olan karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.