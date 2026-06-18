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Giriş Tarihi: 18.06.2026 14:17

Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Maçın yayın bilgileri belli oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası maç heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler tarafından merakla araştırılan takvimde Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika karşılaşması dikkat çekti. Peki "Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?" Her iki takımın da galibiyet için sahaya çıkacağı mücadeleye dair detaylar…

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Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Maçın yayın bilgileri belli oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla ve heyecanıyla devam ederken, futbolseverler turnuvanın gidişatını doğrudan etkileyecek olan Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı için bekleyiş içinde. Üst tura yükselme mücadelesinde Çek Cumhuriyeti ve Güney Afrika'nın kaderini belirleyecek bu kritik karşılaşmaya dair canlı yayın bilgileri, maç tarihi ve saati bilgileri netleşti. Kupaya galibiyetle başlamak veya gruptaki avantajını korumak isteyen iki ekibin mücadelesi hakkındaki gelişmeler ön plana çıktı.

Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Maçın yayın bilgileri belli oldu!

ÇEK CUMHURİYETİ - GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası A Grup maç takviminde Çekya Cumhuriyeti ile Güney Afrika karşılaşması ön plana çıktı. Açıklanan takvim doğrultusunda Çekya Cumhuriyeti ile Güney Afrika maçının 18 Haziran 2026 Perşembe bugün yapılacağı netleşti.

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Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Maçın yayın bilgileri belli oldu!

ÇEKYA CUMHURİYETİ - GÜNEY AFRİKA MAÇI NEREDE VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası maçlarından biri olan Çekya Cumhuriyeti ile Güney Afrika mücadelesi, Atlanta Stadı'nda oynanacak ve TSİ ile 19.00'da başlayacak.

Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Maçın yayın bilgileri belli oldu!

ÇEKYA CUMHURİYETİ - GÜNEY AFRİKA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Çekya Cumhuriyeti - Güney Afrika karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak saat 19.00'da yayınlanacak. Böylece bu kritik mücadeleyi izlemek isteyen futbolveserler için yayın bilgileri de netleşmiş oldu.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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