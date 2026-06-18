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Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Maçın yayın bilgileri belli oldu!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 14:17
Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Maçın yayın bilgileri belli oldu!
2026 FIFA Dünya Kupası maç heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler tarafından merakla araştırılan takvimde Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika karşılaşması dikkat çekti. Peki "Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?" Her iki takımın da galibiyet için sahaya çıkacağı mücadeleye dair detaylar…