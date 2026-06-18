Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak? Maçın yayın bilgileri belli oldu!

2026 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla ve heyecanıyla devam ederken, futbolseverler turnuvanın gidişatını doğrudan etkileyecek olan Çek Cumhuriyeti - Güney Afrika maçı için bekleyiş içinde. Üst tura yükselme mücadelesinde Çek Cumhuriyeti ve Güney Afrika'nın kaderini belirleyecek bu kritik karşılaşmaya dair canlı yayın bilgileri, maç tarihi ve saati bilgileri netleşti. Kupaya galibiyetle başlamak veya gruptaki avantajını korumak isteyen iki ekibin mücadelesi hakkındaki gelişmeler ön plana çıktı.