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DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇ YAYIN KANALI! Ekvador - Curaçao maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 00:58
DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇ YAYIN KANALI! Ekvador - Curaçao maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?
2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda ikinci hafta heyecanı Ekvador ile Curaçao arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. İlk maçında puan kaybı yaşayan Ekvador, güçlü kadrosuyla sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken, Curaçao ise sürpriz bir sonuç elde ederek gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saatiyle ilgili detayları araştırıyor. İşte Ekvador - Curaçao maçına dair merak edilenler...