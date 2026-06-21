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Haberler Fotohaber DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇ YAYIN KANALI! Ekvador - Curaçao maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 00:58

DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇ YAYIN KANALI! Ekvador - Curaçao maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

2026 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda ikinci hafta heyecanı Ekvador ile Curaçao arasında oynanacak mücadeleyle devam edecek. İlk maçında puan kaybı yaşayan Ekvador, güçlü kadrosuyla sahaya galibiyet hedefiyle çıkarken, Curaçao ise sürpriz bir sonuç elde ederek gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saatiyle ilgili detayları araştırıyor. İşte Ekvador - Curaçao maçına dair merak edilenler...

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DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇ YAYIN KANALI! Ekvador - Curaçao maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador ile Curaçao, ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçlarında istediği sonuçları alamayan iki ekip, grupta avantaj yakalamak için sahaya çıkacak. Kadro kalitesi bakımından Ekvador öne çıkarken, futbolseverler Ekvador - Curaçao maçının yayın saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇ YAYIN KANALI! Ekvador - Curaçao maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

EKVADOR CURAÇAO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası 2026 E Grubu 2. hafta kapsamında Ekvador - Curaçao karşı karşıya gelecek. Mücadele 21 Haziran Pazar günü saat 03.00'te yayınlanacak.

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DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇ YAYIN KANALI! Ekvador - Curaçao maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

EKVADOR - CURAÇAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarında olacak.

DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇ YAYIN KANALI! Ekvador - Curaçao maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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