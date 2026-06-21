DÜNYA KUPASI E GRUBU MAÇ YAYIN KANALI! Ekvador - Curaçao maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

Dünya Kupası E Grubu'nda Ekvador ile Curaçao, ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçlarında istediği sonuçları alamayan iki ekip, grupta avantaj yakalamak için sahaya çıkacak. Kadro kalitesi bakımından Ekvador öne çıkarken, futbolseverler Ekvador - Curaçao maçının yayın saati ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.