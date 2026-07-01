DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ 2026: 2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turlarının başlamasıyla birlikte futbolseverlerin dikkati final karşılaşmasına çevrildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda kupayı kaldıracak takımın belli olacağı final maçının tarihi, başlama saati ve ev sahibi stadyum en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.