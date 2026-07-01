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Giriş Tarihi: 01.07.2026 18:11

DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ 2026: 2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı final karşılaşması için bekleyiş sürüyor. Turnuvanın son maçına ilişkin tarih, başlama saati ve finalin oynanacağı stat futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi stadyumda oynanacak? İşte dev finale dair öne çıkan bilgiler…

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DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ 2026: 2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turlarının başlamasıyla birlikte futbolseverlerin dikkati final karşılaşmasına çevrildi. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda kupayı kaldıracak takımın belli olacağı final maçının tarihi, başlama saati ve ev sahibi stadyum en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ 2026: 2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?

DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

FIFA'nın açıkladığı resmi takvime göre 2026 FIFA Dünya Kupası finali, 19 Temmuz 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Turnuvanın şampiyonunu belirleyecek karşılaşmanın yerel saatle 15.00'te, Türkiye saatiyle ise 22.00'de başlaması öngörülüyor. Final mücadelesi, ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

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DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ 2026: 2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?

DÜNYA KUPASI TAKVİMİ

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'daki tarihi Estadio Azteca'da başlayacak. 39 gün sürecek turnuvada yarı final maçları 14-15 Temmuz tarihlerinde Dallas ve Atlanta'da oynanacak.

DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ 2026: 2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?

Şampiyonun belirleneceği final karşılaşması 19 Temmuz 2026'da New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda yapılacak. Finalden bir gün önce, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü ise Miami'deki Hard Rock Stadyumu üçüncülük mücadelesine ev sahipliği yapacak.

DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ 2026: 2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#2026 FIFA DÜNYA KUPASI

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