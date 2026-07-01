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DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ 2026: 2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 01.07.2026 18:11
DÜNYA KUPASI FİNAL TARİHİ 2026: 2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman, nerede oynanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonun belli olacağı final karşılaşması için bekleyiş sürüyor. Turnuvanın son maçına ilişkin tarih, başlama saati ve finalin oynanacağı stat futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, 2026 FIFA Dünya Kupası finali ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak ve hangi stadyumda oynanacak? İşte dev finale dair öne çıkan bilgiler…