Dünya Kupası Maç Programı 30 Haziran 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası maçları, futbol tutkunlarının gündeminde kalmaya devam ediyor. Galibiyet için sahaya çıkacak takımların mücadeleleri şimdiden merak konusu oldu. Taraftarların heyecanla beklediği maçlar ile 30 Haziran 2026 Salı Dünya Kupası fikstürü ön plana çıktı.