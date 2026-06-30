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Dünya Kupası Maç Programı 30 Haziran 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 08:59
Dünya Kupası Maç Programı 30 Haziran 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç heyecanı devam ediyor. Futbolseverler "Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını merakla araştırıyor. 20 Haziran 2026 Salı gününe ait Dünya Kupası maç programı ön plana çıktı. İşte bugün galibiyet için sahaya çıkacak takımlar...