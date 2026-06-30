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Giriş Tarihi: 30.06.2026 08:59

Dünya Kupası Maç Programı 30 Haziran 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç heyecanı devam ediyor. Futbolseverler "Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını merakla araştırıyor. 20 Haziran 2026 Salı gününe ait Dünya Kupası maç programı ön plana çıktı. İşte bugün galibiyet için sahaya çıkacak takımlar...

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Dünya Kupası Maç Programı 30 Haziran 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası maçları, futbol tutkunlarının gündeminde kalmaya devam ediyor. Galibiyet için sahaya çıkacak takımların mücadeleleri şimdiden merak konusu oldu. Taraftarların heyecanla beklediği maçlar ile 30 Haziran 2026 Salı Dünya Kupası fikstürü ön plana çıktı.

Dünya Kupası Maç Programı 30 Haziran 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

20:00 Fildişi Sahili - Norveç (TRT 1) / Canlı

20:00 Almanya - Paraguay (TRT Spor) / Tekrar

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Dünya Kupası Maç Programı 30 Haziran 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

12:30 Hollanda - Fas (TRT Spor) / Tekrar

17:00 Brezilya - Japonya (TRT Spor) / Tekrar

Dünya Kupası Maç Programı 30 Haziran 2026 | Bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

YARIN KİMİN MAÇI VAR?

00:00 Fransa - İsveç (TRT 1) / Canlı

04:00 Meksika - Ekvador (TRT 1) / Canlı

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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