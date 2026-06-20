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Giriş Tarihi: 20.06.2026 00:13

DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI: Brezilya Haiti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu 2. hafta maçında Brezilya ile Haiti karşı karşıya geliyor. Son iki karşılaşmayı da kazanan Brezilya, bu süreçte rakip fileleri çok sayıda kez havalandırarak üstünlüğünü ortaya koymuştu. Haiti ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmeye çalışacak. Mücadele öncesinde maçın saati, yayın bilgisi ve detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

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DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI: Brezilya Haiti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Brezilya ile Haiti karşı karşıya geliyor. Son iki maçta sahadan galip ayrılan Brezilya, bu süreçte rakibine karşı önemli bir üstünlük kurmuş ve çok sayıda gol kaydetmişti. Haiti ise güçlü rakibi karşısında dengeyi bozarak sürpriz bir sonuç hedefliyor. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın bilgisi futbolseverler tarafından merak ediliyor.

DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI: Brezilya Haiti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BREZİLYA HAİTİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası 2026 Grup C 2'nci hafta kapsamında Brezilya - Haiti karşı karşıya gelecek. Mücadele 20 Haziran Cumartesi günü saat 03.30'da yayınlanacak.

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DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI: Brezilya Haiti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BREZİLYA HAİTİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI: Brezilya Haiti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI: Brezilya Haiti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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