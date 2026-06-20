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DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI: Brezilya Haiti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.06.2026 00:13
DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI: Brezilya Haiti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu 2. hafta maçında Brezilya ile Haiti karşı karşıya geliyor. Son iki karşılaşmayı da kazanan Brezilya, bu süreçte rakip fileleri çok sayıda kez havalandırarak üstünlüğünü ortaya koymuştu. Haiti ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmeye çalışacak. Mücadele öncesinde maçın saati, yayın bilgisi ve detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.