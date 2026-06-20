DÜNYA KUPASI MAÇ YAYIN KANALI: Brezilya Haiti maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu 2. hafta mücadelesinde Brezilya ile Haiti karşı karşıya geliyor. Son iki maçta sahadan galip ayrılan Brezilya, bu süreçte rakibine karşı önemli bir üstünlük kurmuş ve çok sayıda gol kaydetmişti. Haiti ise güçlü rakibi karşısında dengeyi bozarak sürpriz bir sonuç hedefliyor. Karşılaşma öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın bilgisi futbolseverler tarafından merak ediliyor.