DÜNYA KUPASI MAÇI: Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Arjantin, turnuvanın sürpriz ekiplerinden Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasını başarılı sonuçlarla tamamlayan Arjantin, adını son 16 turuna yazdırmayı hedeflerken, Yeşil Burun Adaları ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde.