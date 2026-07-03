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Giriş Tarihi: 03.07.2026 21:43

DÜNYA KUPASI MAÇI: Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek. Grup aşamasını üç galibiyetle tamamlayan Arjantin, tur biletini almayı hedeflerken, namağlup şekilde eleme aşamasına yükselen Yeşil Burun Adaları sürpriz peşinde olacak. Peki, Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

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DÜNYA KUPASI MAÇI: Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Arjantin, turnuvanın sürpriz ekiplerinden Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek. Grup aşamasını başarılı sonuçlarla tamamlayan Arjantin, adını son 16 turuna yazdırmayı hedeflerken, Yeşil Burun Adaları ise güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmanın peşinde.

DÜNYA KUPASI MAÇI: Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARJANTİN - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Miami Stadyumu'nda oynanacak Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı 3 Temmuz'u 4 Temmuz'a bağlayan gece yarısı yani bu gece saat 01.00'de başlayacak.

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DÜNYA KUPASI MAÇI: Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ARJANTİN - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI MAÇI: Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL İLK 11'LER

Arjantin: E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro M., Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, Lautaro M.

Yeşil Burun Adaları: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S. Cabral; Lenini; Mendes, Duarte, Monteiro, J. Cabral; Livramento

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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