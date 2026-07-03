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DÜNYA KUPASI MAÇI: Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 21:43
DÜNYA KUPASI MAÇI: Arjantin Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek. Grup aşamasını üç galibiyetle tamamlayan Arjantin, tur biletini almayı hedeflerken, namağlup şekilde eleme aşamasına yükselen Yeşil Burun Adaları sürpriz peşinde olacak. Peki, Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?