DÜNYA KUPASI MAÇI: İskoçya Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İskoçya ile Fas, 2026 Dünya Kupası Grup C'nin kritik maçlarından birinde karşı karşıya geliyor. İlk maçını kazanarak 3 puana ulaşan İskoçya, zirve yarışındaki yerini korumayı hedeflerken, Fas ise puan hanesine yeni puanlar eklemek için sahaya çıkacak. Karşılaşma, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor.