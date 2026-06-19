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Haberler Fotohaber DÜNYA KUPASI MAÇI: İskoçya Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 23:19

DÜNYA KUPASI MAÇI: İskoçya Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Grup C'de heyecan İskoçya ile Fas arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. İlk maçında galibiyet alarak moral bulan İskoçya, gruptaki iddiasını sürdürmek isterken; Fas ise puanını artırarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesinde iki takımın form durumu ve grupdaki konumları futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Maçın yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair detaylar merak ediliyor.

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DÜNYA KUPASI MAÇI: İskoçya Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İskoçya ile Fas, 2026 Dünya Kupası Grup C'nin kritik maçlarından birinde karşı karşıya geliyor. İlk maçını kazanarak 3 puana ulaşan İskoçya, zirve yarışındaki yerini korumayı hedeflerken, Fas ise puan hanesine yeni puanlar eklemek için sahaya çıkacak. Karşılaşma, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

DÜNYA KUPASI MAÇI: İskoçya Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İSKOÇYA FAS MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası 2026 Grup C 2. hafta kapsamında İskoçya - Fas karşı karşıya gelecek. Mücadele 20 Haziran Cumartesi günü saat 01.00'de yayınlanacak.

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DÜNYA KUPASI MAÇI: İskoçya Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İSKOÇYA FAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarında olacak.

DÜNYA KUPASI MAÇI: İskoçya Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

DÜNYA KUPASI MAÇI: İskoçya Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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