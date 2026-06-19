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DÜNYA KUPASI MAÇI: İskoçya Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 23:19
DÜNYA KUPASI MAÇI: İskoçya Fas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası Grup C'de heyecan İskoçya ile Fas arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. İlk maçında galibiyet alarak moral bulan İskoçya, gruptaki iddiasını sürdürmek isterken; Fas ise puanını artırarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. Kritik karşılaşma öncesinde iki takımın form durumu ve grupdaki konumları futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Maçın yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair detaylar merak ediliyor.