Haberler
Fotohaber
DÜNYA KUPASI MAÇI YAYIN KANALI: Tunus - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 00:58
DÜNYA KUPASI MAÇI YAYIN KANALI: Tunus - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?
2026 Dünya Kupası F Grubu'nda Tunus ile Japonya ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Grupta kritik önem taşıyan mücadelede iki takım da puan alarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Tunus - Japonya maçının saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar...