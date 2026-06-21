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Giriş Tarihi: 21.06.2026 00:58

DÜNYA KUPASI MAÇI YAYIN KANALI: Tunus - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

2026 Dünya Kupası F Grubu'nda Tunus ile Japonya ikinci hafta maçında karşı karşıya gelecek. Grupta kritik önem taşıyan mücadelede iki takım da puan alarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Futbolseverler ise Tunus - Japonya maçının saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

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DÜNYA KUPASI MAÇI YAYIN KANALI: Tunus - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

Tunus ile Japonya, 2026 Dünya Kupası F Grubu'nda kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. İlk maçların ardından puan tablosunda avantaj yakalamak isteyen iki ekip için karşılaşma büyük önem taşıyor. Son yıllardaki ikili rekabette Japonya'nın üstünlüğü dikkat çekerken, futbolseverler bu zorlu maçın detaylarını yakından takip ediyor.

DÜNYA KUPASI MAÇI YAYIN KANALI: Tunus - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

TUNUS - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası 2026 Grup F 2. hafta kapsamında Tunus - Japonya karşı karşıya gelecek. Mücadele 21 Haziran Pazar günü saat 07.00'de yayınlanacak.

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DÜNYA KUPASI MAÇI YAYIN KANALI: Tunus - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

TUNUS - JAPONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI MAÇI YAYIN KANALI: Tunus - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası grup maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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