DÜNYA KUPASI MAÇI YAYIN KANALI: Tunus - Japonya maçı saat kaçta, hangi kanalda yayında?

Tunus ile Japonya, 2026 Dünya Kupası F Grubu'nda kritik bir mücadelede karşı karşıya gelecek. İlk maçların ardından puan tablosunda avantaj yakalamak isteyen iki ekip için karşılaşma büyük önem taşıyor. Son yıllardaki ikili rekabette Japonya'nın üstünlüğü dikkat çekerken, futbolseverler bu zorlu maçın detaylarını yakından takip ediyor.