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Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Temmuz 2026 Dünya Kupası Fikstürü
Giriş Tarihi: 05.07.2026 12:20
Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Temmuz 2026 Dünya Kupası Fikstürü
2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunun tamamlanmasının ardından futbolseverlerin heyecanla takip ettiği son 16 turu karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Böylece "Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları merakla araştırılıyor. İşte 5 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak Dünya Kupası maç programı detayları...