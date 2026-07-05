Bugün Dünya Kupası’nda hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Temmuz 2026 Dünya Kupası Fikstürü

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvada galibiyet isteyen takımlar, sahada kozlarını paylaşmayı sürdürüyor. 2026 Dünya Kupası çeyrek finale adını yazdırmak isteyen takımların kıyasıya mücadelesine sahne olan son 16 turunda bugün ve gecenin ilerleyen saatlerinde futbolseverleri iki kriitk rekabet bekliyor.