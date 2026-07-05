Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Temmuz 2026 Dünya Kupası Fikstürü
Giriş Tarihi: 05.07.2026 12:20

Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Temmuz 2026 Dünya Kupası Fikstürü

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunun tamamlanmasının ardından futbolseverlerin heyecanla takip ettiği son 16 turu karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Böylece "Bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları merakla araştırılıyor. İşte 5 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak Dünya Kupası maç programı detayları...

  • ABONE OL
Bugün Dünya Kupası’nda hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Temmuz 2026 Dünya Kupası Fikstürü

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenlediği dev turnuvada galibiyet isteyen takımlar, sahada kozlarını paylaşmayı sürdürüyor. 2026 Dünya Kupası çeyrek finale adını yazdırmak isteyen takımların kıyasıya mücadelesine sahne olan son 16 turunda bugün ve gecenin ilerleyen saatlerinde futbolseverleri iki kriitk rekabet bekliyor.

Bugün Dünya Kupası’nda hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Temmuz 2026 Dünya Kupası Fikstürü

DÜNYA KUPASI SON 16 TURUNDA BUGÜNÜN PROGRAMI

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 5 Temmuz 2026 Pazar günü maçları merakla bekleniyor. Böylece futbolseverleri ekran başına kilitleyecek fikstür detayları ön plana çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün Dünya Kupası’nda hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Temmuz 2026 Dünya Kupası Fikstürü

BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası fikstürü ile bugün Brezilya ve Norveç karşı karşıya gelecek. Brezilya - Norveç maçı 23:00 saatinde başlayacak ve TRT 1 ekrenlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Bugün Dünya Kupası’nda hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 5 Temmuz 2026 Dünya Kupası Fikstürü

MEKSİKA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası maç programında, 5 Temmuz Pazar gününü 6 Temmuz Pazartesi'ye bağlayan gecede Meksika - İngiltere maçı yer aldı. Karşılaşma TSİ ile 03.00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA