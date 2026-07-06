Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Dünya Kupası Maçları 6 Temmuz 2026 | Bugünkü 2026 FIFA Dünya Kupası maçları neler, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.07.2026 07:33 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 07:39

Dünya Kupası Maçları 6 Temmuz 2026 | Bugünkü 2026 FIFA Dünya Kupası maçları neler, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda maç heyecanı, çeyrek final biletini kapmak isteyen takımların son 16 turu mücadeleleriyle devam ediyor. "Bugünkü Dünya Kupası maçları neler?" sorusu günün erken saatlerinde arama motorlarında ön plana çıktı. Böylece kritik eşleşmelere ve yayın bilgilerine dair tüm detaylar futbolseverler için paylaşıldı. İşte bugünün maç programı...

  • ABONE OL
Dünya Kupası Maçları 6 Temmuz 2026 | Bugünkü 2026 FIFA Dünya Kupası maçları neler, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda turnuvanın kaderini belirleyecek kritik karşılaşmalar haftanın ilk gününde de hız kesmeden sürüyor. Günün ilk saatlerinde oynanan Meksika- İngiltere maçının ardından, futbolseverlerin gözü şimdi ise günün ilerleyen saatlerinde sahada mücadele edecek randevuya çevrilmiş durumda. Böylece 6 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı gündemdeki yerini aldı.

Dünya Kupası Maçları 6 Temmuz 2026 | Bugünkü 2026 FIFA Dünya Kupası maçları neler, saat kaçta, hangi kanalda?

MEKSİKA - İNGİLTERE MAÇ SONU

Meksika - İngiltere maçı 6 Temmuz 2026 Pazartesi TSİ 03.00'te oynandı. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere, Meksika'yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünya Kupası Maçları 6 Temmuz 2026 | Bugünkü 2026 FIFA Dünya Kupası maçları neler, saat kaçta, hangi kanalda?

PORTEKİZ - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz - İspanya karşılaşması dikkat çekti. Portekiz - İspanya maçı 6 Temmuz 2026 tarihinde ve 22:00 saatinde başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Dünya Kupası Maçları 6 Temmuz 2026 | Bugünkü 2026 FIFA Dünya Kupası maçları neler, saat kaçta, hangi kanalda?

ABD - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası maç programında, 6 Temmuz Pazartesi gününü 7 Temmuz Salı'ya bağlayan gecede ABD - Belçika maçı yer aldı. Karşılaşma TSİ ile 03.00'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA