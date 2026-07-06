Dünya Kupası Maçları 6 Temmuz 2026 | Bugünkü 2026 FIFA Dünya Kupası maçları neler, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda turnuvanın kaderini belirleyecek kritik karşılaşmalar haftanın ilk gününde de hız kesmeden sürüyor. Günün ilk saatlerinde oynanan Meksika- İngiltere maçının ardından, futbolseverlerin gözü şimdi ise günün ilerleyen saatlerinde sahada mücadele edecek randevuya çevrilmiş durumda. Böylece 6 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç programı gündemdeki yerini aldı.