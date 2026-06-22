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Dünya Kupası Milli Maç Takvimi 2026: Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 22.06.2026 16:22
Dünya Kupası Milli Maç Takvimi 2026: Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşı karşıya gelecek. İlk iki maçın ardından turnuvada galibiyet elde etmek isteyen ay-yıldızlı takım ile taraftarlar da büyük karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri araştırmaya başladı. Peki Türkiye – ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?