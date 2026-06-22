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Giriş Tarihi: 22.06.2026 16:22

Dünya Kupası Milli Maç Takvimi 2026: Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile karşı karşıya gelecek. İlk iki maçın ardından turnuvada galibiyet elde etmek isteyen ay-yıldızlı takım ile taraftarlar da büyük karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri araştırmaya başladı. Peki Türkiye – ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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Dünya Kupası Milli Maç Takvimi 2026: Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, A Milli Futbol Takımı turnuvadaki son grup mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. D Grubu'nda mücadele eden Türkiye'nin ABD ile oynayacağı karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek mücadelede Türkiye'nin ABD karşısında alacağı sonuç, üst tur umutları açısından büyük önem taşıyor.

Dünya Kupası Milli Maç Takvimi 2026: Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA DÜNYA KUPASI TÜRKİYE - ABD MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Millî Futbol Takımı, Dünya Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Amerika Birleşik Devletleri Millî Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 26 Haziran Cuma günü oynanacak.

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Dünya Kupası Milli Maç Takvimi 2026: Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - ABD MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 05.00 olacak. Ay-Yıldızlılar, grup aşamasındaki son sınavında üst tura yükselme hedefi doğrultusunda sahaya çıkacak.

Dünya Kupası Milli Maç Takvimi 2026: Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TÜRKİYE - AMERİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 Dünya Kupası D Grubu kapsamında karşı karşıya gelecek olan Türkiye - ABD maçı 22 Haziran Pazar günü, TSİ ile 05:00'te TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Dünya Kupası Milli Maç Takvimi 2026: Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Vincenzo Montella yönetimindeki Milli Takım, ABD karşısında alacağı sonuçla son 32 turuna kalma yolundaki kaderini belirleyecek. Ev sahibi avantajını kullanmak isteyen ABD ise taraftarı önünde galibiyet arayacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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