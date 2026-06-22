Dünya Kupası Milli Maç Takvimi 2026: Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürerken, A Milli Futbol Takımı turnuvadaki son grup mücadelesine çıkmaya hazırlanıyor. D Grubu'nda mücadele eden Türkiye'nin ABD ile oynayacağı karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek mücadelede Türkiye'nin ABD karşısında alacağı sonuç, üst tur umutları açısından büyük önem taşıyor.