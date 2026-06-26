Dünya Kupası Paraguay - Avustralya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Heyecanı

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. D Grubu kapsamındaki mücadele ile gözler Paraguay ve Avustralya mücadelesine çevrildi. Paraguay - Avustralya maçı için taraftarlar tarafından yapılan canlı izle araştırmaları hız kazandı.