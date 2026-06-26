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Haberler Fotohaber Dünya Kupası Paraguay - Avustralya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Heyecanı
Giriş Tarihi: 26.06.2026 02:14

Dünya Kupası Paraguay - Avustralya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Heyecanı

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu maç heyecanı için geri sayım başladı. Futbolseverler, Paraguay - Avustralya karşılaşması için sorgulamalarını yapmaya başladı. Her iki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı bu kritik mücadele için "Paraguay - Avustralya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları ön plana çıktı.

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Dünya Kupası Paraguay - Avustralya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Heyecanı

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. D Grubu kapsamındaki mücadele ile gözler Paraguay ve Avustralya mücadelesine çevrildi. Paraguay - Avustralya maçı için taraftarlar tarafından yapılan canlı izle araştırmaları hız kazandı.

Dünya Kupası Paraguay - Avustralya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Heyecanı

PARAGUAY - AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu kapsamında yapılacak Paraguay - Avustralya maçı; 26 Haziran 2026 tarihinde 05.00 saatinde TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

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Dünya Kupası Paraguay - Avustralya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Heyecanı

2026 FIFA DÜNYA KUPASI PARAGUAY - AVUSTRALYA MAÇI NE ZAMAN?

D Grubu kapsamında yapılacak Paraguay - Avustralya mücadelesi; 26 Haziran 2026 tarihinde 05.00 saatinde yapılacak.

Dünya Kupası Paraguay - Avustralya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Heyecanı

PARAGUAY-AVUSTRALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Paraguay: Gill; Caceres, G Gomez, Alderete, Alonso; Velazquez, Cubas, D Gomez, Galarza; Pitta, Enciso

Avustralya: Beach; Circati, Souttar, Burgess; Italiano, O'Neill, Okon-Engstler, Bos; Volpato, Toure, Irankunda

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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