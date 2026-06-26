Haberler
Fotohaber
Dünya Kupası Paraguay - Avustralya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Heyecanı
Giriş Tarihi: 26.06.2026 02:14
Dünya Kupası Paraguay - Avustralya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? 2026 FIFA Dünya Kupası Maç Heyecanı
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu maç heyecanı için geri sayım başladı. Futbolseverler, Paraguay - Avustralya karşılaşması için sorgulamalarını yapmaya başladı. Her iki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı bu kritik mücadele için "Paraguay - Avustralya maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?" soruları ön plana çıktı.