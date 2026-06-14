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DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 14 HAZİRAN | Dünya kupası gruplarında takımların kaç puanı var?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 00:43
DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 14 HAZİRAN | Dünya kupası gruplarında takımların kaç puanı var?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverler takımların güncel puan durumunu yakından takip ediyor. Oynanan ilk karşılaşmaların ardından bazı gruplarda liderler şekillenmeye başlarken, bazı gruplarda ise henüz maçlar oynanmadı. 14 Haziran itibarıyla Dünya Kupası gruplarında takımların puanları ve sıralamadaki son durum merak konusu oldu.