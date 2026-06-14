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Giriş Tarihi: 14.06.2026 00:43

DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 14 HAZİRAN | Dünya kupası gruplarında takımların kaç puanı var?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverler takımların güncel puan durumunu yakından takip ediyor. Oynanan ilk karşılaşmaların ardından bazı gruplarda liderler şekillenmeye başlarken, bazı gruplarda ise henüz maçlar oynanmadı. 14 Haziran itibarıyla Dünya Kupası gruplarında takımların puanları ve sıralamadaki son durum merak konusu oldu.

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DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 14 HAZİRAN | Dünya kupası gruplarında takımların kaç puanı var?

Dünya Kupası'nda oynanan maçlarla birlikte grup tabloları da netleşmeye başladı. Takımların galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetlerine göre oluşan puan durumu, son 16 turu yarışında büyük önem taşıyor. 14 Haziran itibarıyla gruplardaki güncel sıralamalar ve takımların topladığı puanlar futbol tutkunları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 14 HAZİRAN | Dünya kupası gruplarında takımların kaç puanı var?

DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU

A Grubu

  1. Meksika – 3 puan
  2. Güney Kore – 3 puan
  3. Çek Cumhuriyeti – 0 puan
  4. Güney Afrika – 0 puan

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DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 14 HAZİRAN | Dünya kupası gruplarında takımların kaç puanı var?

B Grubu

  1. İsviçre – 1 puan
  2. Kanada – 1 puan
  3. Katar – 1 puan
  4. Bosna Hersek – 1 puan

C Grubu

  1. İskoçya – 0 puan
  2. Brezilya – 0 puan
  3. Haiti – 0 puan
  4. Fas – 0 puan

DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 14 HAZİRAN | Dünya kupası gruplarında takımların kaç puanı var?

D Grubu

  1. ABD – 3 puan
  2. Türkiye – 0 puan
  3. Avustralya – 0 puan
  4. Paraguay – 0 puan

E Grubu

  1. Almanya – 0 puan
  2. Ekvador – 0 puan
  3. Fildişi Sahili – 0 puan
  4. Curaçao – 0 puan

DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 14 HAZİRAN | Dünya kupası gruplarında takımların kaç puanı var?

F Grubu

  1. İsveç – 0 puan
  2. Hollanda – 0 puan
  3. Tunus – 0 puan
  4. Japonya – 0 puan

G Grubu

  1. Belçika – 0 puan
  2. Mısır – 0 puan
  3. İran – 0 puan
  4. Yeni Zelanda – 0 puan

DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 14 HAZİRAN | Dünya kupası gruplarında takımların kaç puanı var?

H Grubu

  1. İspanya – 0 puan
  2. Uruguay – 0 puan
  3. Yeşil Burun Adaları – 0 puan
  4. Suudi Arabistan – 0 puan

I Grubu

  1. Fransa – 0 puan
  2. Norveç – 0 puan
  3. Senegal – 0 puan
  4. Irak – 0 puan

DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 14 HAZİRAN | Dünya kupası gruplarında takımların kaç puanı var?

J Grubu

  1. Avusturya – 0 puan
  2. Arjantin – 0 puan
  3. Cezayir – 0 puan
  4. Ürdün – 0 puan

K Grubu

  1. Portekiz – 0 puan
  2. Kolombiya – 0 puan
  3. DR Kongo – 0 puan
  4. Özbekistan – 0 puan

DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 14 HAZİRAN | Dünya kupası gruplarında takımların kaç puanı var?

L Grubu

  1. Hırvatistan – 0 puan
  2. İngiltere – 0 puan
  3. Gana – 0 puan
  4. Panama – 0 puan

"Puan durumu 14 Haziran tarihinde hazırlanmıştır. Güncel maçlar sonrasında değişiklik gösterebilir."

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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