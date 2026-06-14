DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU 14 HAZİRAN | Dünya kupası gruplarında takımların kaç puanı var?

Dünya Kupası'nda oynanan maçlarla birlikte grup tabloları da netleşmeye başladı. Takımların galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetlerine göre oluşan puan durumu, son 16 turu yarışında büyük önem taşıyor. 14 Haziran itibarıyla gruplardaki güncel sıralamalar ve takımların topladığı puanlar futbol tutkunları tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.