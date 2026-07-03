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DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 17:15
DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı sürerken son 16 turu eşleşmeleri büyük ölçüde netleşti. Kalan son karşılaşmaların tamamlanmasının ardından tur biletini alan tüm takımlar kesinleşecek. Peki, Dünya Kupası son 16 turu maçları hangi tarihlerde oynanacak, tur atlayan takımlar hangileri? İşte 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 programı ve eşleşmeleri...