DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunun tamamlanmasına üç maç kala son 16 heyecanı şimdiden gündemin odağına yerleşti. Çeyrek final yolunda kritik mücadelelere çıkacak takımlar ve maç takvimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Dünya Kupası son 16 turuna yükselen ekipler ve eşleşmeler...