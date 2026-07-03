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Haberler Fotohaber DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 17:15

DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı sürerken son 16 turu eşleşmeleri büyük ölçüde netleşti. Kalan son karşılaşmaların tamamlanmasının ardından tur biletini alan tüm takımlar kesinleşecek. Peki, Dünya Kupası son 16 turu maçları hangi tarihlerde oynanacak, tur atlayan takımlar hangileri? İşte 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 programı ve eşleşmeleri...

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DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turunun tamamlanmasına üç maç kala son 16 heyecanı şimdiden gündemin odağına yerleşti. Çeyrek final yolunda kritik mücadelelere çıkacak takımlar ve maç takvimi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Dünya Kupası son 16 turuna yükselen ekipler ve eşleşmeler...

DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?

DÜNYA KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu karşılaşmaları, 4 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Kanada - Fas mücadelesiyle başlayacak. Eleme etabının ilk maçının ardından takımlar, çeyrek final bileti için sahaya çıkacak.

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DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?

DÜNYA KUPASI SON 16'YA KALAN TAKIMLAR VE EŞLEŞMELER

Son 32 Turu elemelerinde geçerek Son 16 Turu'na kalan takımlar belli oluyor. İşte Son 16 Turu'na geçen takımlar:

4 Temmuz 20:00 Kanada - Fas

5 Temmuz 00:00 Paraguay - Fransa

5 Temmuz 23:00 Brezilya - Norveç

6 Temmuz 22:00 Portekiz - İspanya

DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?

6 Temmuz 03:00 Meksika - İngiltere

7 Temmuz 03:00 ABD - Belçika

7 Temmuz 23:00 İsviçre - (Kolombiya-Gana maç sonucuna göre rakip belli olacak)

Arjantin - Yeşil Burun Adaları maçının galibiyle Avustralya - Mısır maçının galibi eşleşecek.

DÜNYA KUPASI SON 16 EŞLEŞMELERİ: 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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