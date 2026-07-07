Dünya Kupası son 16 turu maçı: Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Arjantin - Mısır maçı, Dünya Kupası Son 16 Turu'nda futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İki takım geçmişte 2 kez karşılaşırken, bu mücadelelerin tamamını Arjantin kazandı. Arjantin'in hücum hattında öne çıkan isimler dikkat çekerken, Mısır cephesinde ise Mohamed Salah takımın en önemli isimlerinden biri. Gözler karşılaşmaya dair detayları çevrildi.