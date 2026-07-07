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Haberler Fotohaber Dünya Kupası son 16 turu maçı: Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:01

Dünya Kupası son 16 turu maçı: Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Arjantin - Mısır maçı, Dünya Kupası Son 16 Turu kapsamında futbolseverlerin karşısına çıkacak. İki ekip daha önce oynadıkları karşılaşmalarda kozlarını paylaşırken, Arjantin rakibine karşı üstün sonuçlar elde etti. Mücadeleyi takip etmek isteyenler ise Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun yanıtını araştırıyor.

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Dünya Kupası son 16 turu maçı: Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Arjantin - Mısır maçı, Dünya Kupası Son 16 Turu'nda futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. İki takım geçmişte 2 kez karşılaşırken, bu mücadelelerin tamamını Arjantin kazandı. Arjantin'in hücum hattında öne çıkan isimler dikkat çekerken, Mısır cephesinde ise Mohamed Salah takımın en önemli isimlerinden biri. Gözler karşılaşmaya dair detayları çevrildi.

Dünya Kupası son 16 turu maçı: Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ARJANTİN MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası Son 16 Turu kapsamında Arjantin - Mısır karşı karşıya gelecek. Mücadele 7 Temmuz Salı günü saat 19.00'da gerçekleşecek.

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Dünya Kupası son 16 turu maçı: Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ARJANTİN MISIR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT1 ekranlarından takip edilecek.

Dünya Kupası son 16 turu maçı: Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

MUHTEMEL 11'LER

Arjantin: Emiliano Martinez, Molina, Romero, Martinez, Medina, De Paul, MacAllister, Fernandez, Almada, Messi, Lautaro Martinez.

Mısır: Shobeir, Hany, Ibrahim, Fathi, Rabia, Ashour, Lasheen, Ateya, Marmoush, Salah, Ziko.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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