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Dünya Kupası son 16 turu maçı: Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:01
Dünya Kupası son 16 turu maçı: Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Arjantin - Mısır maçı, Dünya Kupası Son 16 Turu kapsamında futbolseverlerin karşısına çıkacak. İki ekip daha önce oynadıkları karşılaşmalarda kozlarını paylaşırken, Arjantin rakibine karşı üstün sonuçlar elde etti. Mücadeleyi takip etmek isteyenler ise Arjantin - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? sorusunun yanıtını araştırıyor.