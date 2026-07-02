DÜNYA KUPASI SON 32 TURU: ABD - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda ABD ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. ABD, grup aşamasını lider tamamlarken, Bosna Hersek ise üçüncü sıradan eleme turuna yükseldi. Karşılaşmanın yayın saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.