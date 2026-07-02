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DÜNYA KUPASI SON 32 TURU: ABD - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 00:05
DÜNYA KUPASI SON 32 TURU: ABD - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda ABD ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Grup aşamasını lider tamamlayan ABD, adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Bosna Hersek ise eleme turunda yoluna devam edebilmek adına rakibi karşısında avantaj arayacak. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel ilk 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor.