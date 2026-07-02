Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber DÜNYA KUPASI SON 32 TURU: ABD - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 00:05

DÜNYA KUPASI SON 32 TURU: ABD - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda ABD ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. Grup aşamasını lider tamamlayan ABD, adını bir üst tura yazdırmak için sahaya çıkacak. Bosna Hersek ise eleme turunda yoluna devam edebilmek adına rakibi karşısında avantaj arayacak. Karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel ilk 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

  • ABONE OL
DÜNYA KUPASI SON 32 TURU: ABD - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda ABD ile Bosna Hersek karşı karşıya gelecek. ABD, grup aşamasını lider tamamlarken, Bosna Hersek ise üçüncü sıradan eleme turuna yükseldi. Karşılaşmanın yayın saati ve canlı yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor.

DÜNYA KUPASI SON 32 TURU: ABD - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ABD-BOSNA HERSEK MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası son 32 turu kapsamındaki ABD-Bosna Hersek mücadelesi 2 Temmuz Perşembe saat 03.00'te oynanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DÜNYA KUPASI SON 32 TURU: ABD - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ABD- BOSNA HERSEK MAÇI HANGİ KANALDA?

Kritik müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

DÜNYA KUPASI SON 32 TURU: ABD - Bosna Hersek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER

ABD: Courtois; Castagne, Theate, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere

Bosna Hersek: Diaw; Jakobs, Seck, Niakhate, Diatta; Camara, Gueye, Diarra; Mane, Jackson, Sarr

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA