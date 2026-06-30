DÜNYA KUPASI SON 32 TURU! Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının ardından eleme turu heyecanı başladı. Son 16'ya kalmak için mücadele eden takımlar arasında Fransa ile İsveç karşılaşması öne çıkıyor. Futbolseverler maçın saati ve yayın bilgilerini merak ediyor.