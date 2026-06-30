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DÜNYA KUPASI SON 32 TURU! Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 18:28
DÜNYA KUPASI SON 32 TURU! Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu karşılaşmaları tüm heyecanıyla sürüyor. Grup aşamasını başarıyla geçen takımlar, bir üst tur bileti için sahaya çıkarken günün dikkat çeken mücadelelerinden biri Fransa ile İsveç arasında oynanacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor.