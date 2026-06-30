Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber DÜNYA KUPASI SON 32 TURU! Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 18:28

DÜNYA KUPASI SON 32 TURU! Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu karşılaşmaları tüm heyecanıyla sürüyor. Grup aşamasını başarıyla geçen takımlar, bir üst tur bileti için sahaya çıkarken günün dikkat çeken mücadelelerinden biri Fransa ile İsveç arasında oynanacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini merak ediyor.

  • ABONE OL
DÜNYA KUPASI SON 32 TURU! Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının ardından eleme turu heyecanı başladı. Son 16'ya kalmak için mücadele eden takımlar arasında Fransa ile İsveç karşılaşması öne çıkıyor. Futbolseverler maçın saati ve yayın bilgilerini merak ediyor.

DÜNYA KUPASI SON 32 TURU! Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FRANSA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ABD'de bulunan New Jersey Stadyumu'nda sahne alacak olan kritik mücadele, Türkiye saatiyle gece 00.00'da başlayacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DÜNYA KUPASI SON 32 TURU! Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FRANSA - İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI SON 32 TURU! Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRT 1 CANLI İZLE

Dünya Kupası son 32 maçlarını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

DÜNYA KUPASI SON 32 TURU! Fransa - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#DÜNYA KUPASI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA