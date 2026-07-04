Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu! Hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?

SON 32 TURUNDA ELENEN TAKIMLAR
Son 32 turunda oynanan kıran kırana maçlar sonucunda rakiplerine mağlup olarak elenen takımlar şunlardır:
Fildişi Sahili (Norveç'e 2-1 yenilerek elendi)
İsveç (Fransa'e 3-0 yenilerek elendi)
Ekvador (Meksika'ya 2-0 yenilerek elendi)
Demokratik Kongo Cumhuriyeti (İngiltere'ye 2-1 yenilerek elendi)
Senegal (Belçika'ya uzatmalarda 3-2 yenilerek elendi)
Bosna-Hersek (ABD'ye 2-0 yenilerek elendi)
Avusturya (İspanya'ya 3-0 yenilerek elendi)
Hırvatistan (Portekiz'e 2-1 yenilerek elendi)
Cezayir (İsviçre'ye 2-0 yenilerek elendi)
Avustralya (Mısır'a penaltılarla elendi)
Yeşil Burun Adaları (Arjantin'e uzatmalarda 3-2 yenilerek elendi)
Gana (Kolombiya'ya 1-0 yenilerek elendi)