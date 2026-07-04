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Giriş Tarihi: 04.07.2026 18:31

Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu! Hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabı ve son 32 turunun tamamlanmasının ardından gözler eleme aşamasına çevrildi. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Dünya Kupası son 16 turu takımları ve eşleşmeleri netlik kazanırken, birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Turnuvada yoluna devam eden dev ekiplerin karşı karşıya geleceği karşılaşmalar büyük ilgi görüyor.

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Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu! Hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?

Dünya Kupası son 16 turu takımları ve eşleşmeleri arasında Arjantin, Brezilya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Belçika gibi güçlü ekipler yer alıyor. Son 16 turunda oynanacak maçların programı ve tüm eşleşmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu! Hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?

SON 16 TURU TAKIMLARI VE EŞLEŞMELER


Son 32 Turu elemelerinde geçerek Son 16 Turu'na kalan takımlar belli oldu. İşte Son 16 Turu'na geçen takımlar:

4 Temmuz 20:00 Kanada - Fas

5 Temmuz 00:00 Paraguay - Fransa

5 Temmuz 23:00 Brezilya - Norveç

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Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu! Hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?

6 Temmuz 03:00 Meksika - İngiltere

6 Temmuz 22:00 Portekiz - İspanya

7 Temmuz 03:00 ABD - Belçika

7 Temmuz 19:00 Arjantin - Mısır

7 Temmuz 23:00 İsviçre - Kolombiya

Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu! Hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?

SON 32 TURUNDA ELENEN TAKIMLAR

Son 32 turunda oynanan kıran kırana maçlar sonucunda rakiplerine mağlup olarak elenen takımlar şunlardır:

Fildişi Sahili (Norveç'e 2-1 yenilerek elendi)

İsveç (Fransa'e 3-0 yenilerek elendi)

Ekvador (Meksika'ya 2-0 yenilerek elendi)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (İngiltere'ye 2-1 yenilerek elendi)

Senegal (Belçika'ya uzatmalarda 3-2 yenilerek elendi)

Bosna-Hersek (ABD'ye 2-0 yenilerek elendi)

Avusturya (İspanya'ya 3-0 yenilerek elendi)

Hırvatistan (Portekiz'e 2-1 yenilerek elendi)

Cezayir (İsviçre'ye 2-0 yenilerek elendi)

Avustralya (Mısır'a penaltılarla elendi)

Yeşil Burun Adaları (Arjantin'e uzatmalarda 3-2 yenilerek elendi)

Gana (Kolombiya'ya 1-0 yenilerek elendi)

Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu! Hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?

GRUP AŞAMASINDA ELENEN TAKIMLAR

48 takımın katılımıyla düzenlenen yeni formatta, gruplarında ilk ikiye giremeyen veya en iyi üçüncülük kontenjanından faydalanamayarak turnuvaya ilk aşamada veda eden takımlardan öne çıkanlar şunlar oldu:

Türkiye

Haiti

Çekya

Katar

Tunus

Ürdün

Panama

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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