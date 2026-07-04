Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu! Hangi takımlar eşleşti, maçlar ne zaman?

Dünya Kupası son 16 turu takımları ve eşleşmeleri arasında Arjantin, Brezilya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz ve Belçika gibi güçlü ekipler yer alıyor. Son 16 turunda oynanacak maçların programı ve tüm eşleşmeler futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.