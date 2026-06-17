Dünyadaki En Tehlikeli 14 Bitki: Güzelliğine Aldanmayın… Yanından Geçerken Bile Dikkat Etmelisiniz!

Doğa gezintilerinizde karşılaştığınız hoş kokulu bir çiçek ya da göz alıcı bir meyve, aslında gezegenin en etkili zehrini saklıyor olabilir. Kendilerini korumak için evrimleşerek adeta birer kimyasal silaha dönüşen bu bitkiler, tek bir dokunuşla kalp krizine ya da kalıcı yaralara yol açabiliyor. İşte botanik dünyasının masum görünümlü en ölümcül tuzakları...