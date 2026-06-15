Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

Ekonomik bağımsızlığın ve jeopolitik gücün en somut göstergesi olan dünya petrol rezervi sıralaması 2026 raporuyla güncellendi. Zirvedeki devlerin rekabeti kızışırken, son yıllarda Gabar ve Karadeniz hattındaki keşifleriyle dikkat çeken Türkiye, enerji haritasını adeta baştan çiziyor.