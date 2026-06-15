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Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye'nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 14:22
Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye'nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?
Enerji savaşlarının gölgesinde 2026 "siyah altın" raporu yayımlandı! Küresel enerji piyasalarında kartlar yeniden dağıtılırken, Venezuela'nın liderliğini koruduğu dev listede Türkiye; Gabar ve Karadeniz keşiflerinin ardından adeta üst sıralara fırladı. Peki, zirvede kim var? İşte dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi