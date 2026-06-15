Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye'nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?
Giriş Tarihi: 15.06.2026 14:22

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye'nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

Enerji savaşlarının gölgesinde 2026 "siyah altın" raporu yayımlandı! Küresel enerji piyasalarında kartlar yeniden dağıtılırken, Venezuela'nın liderliğini koruduğu dev listede Türkiye; Gabar ve Karadeniz keşiflerinin ardından adeta üst sıralara fırladı. Peki, zirvede kim var? İşte dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi

  • ABONE OL
Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

Ekonomik bağımsızlığın ve jeopolitik gücün en somut göstergesi olan dünya petrol rezervi sıralaması 2026 raporuyla güncellendi. Zirvedeki devlerin rekabeti kızışırken, son yıllarda Gabar ve Karadeniz hattındaki keşifleriyle dikkat çeken Türkiye, enerji haritasını adeta baştan çiziyor.

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

95 - ETİYOPYA (428 BİN VARİL)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

94 - FAS (684 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

93 - ÜRDÜN (1 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

92 - TAYVAN (2 MİLYON 280 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

91 - BELİZ (6 MİLYON 700 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

90 - BENİN 7 (8 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

89 - SLOVAKYA (9 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

88 - YUNANİSTAN (10 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

87 - TACİKİSTAN (12 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

86 - LİTVANYA (12 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

85 - MACARİSTAN (12 MİLYON 100 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

84 - İSRAİL (12 MİLYON 730 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

83 - GÜNEY AFRİKA (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

82 - ÇEKYA (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

81 - BULGARİSTAN (15 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

80 - MORİTANYA (20 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

79 - PORTEKİZ (22 MİLYON 440 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

78 - KATAR (25 MİLYON 244 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

77 - BANGLADEŞ (28 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

76 - GEORGİA (35 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

75 - AVUSTURYA (35 MİLYON 200 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

74 - KIRGIZİSTAN (40 MİLYON VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

73 - YENİ ZELANDA ( 40 MİLYON 993 BİN VARİL)

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkeleri 2026 listesi: Türkiye’nin dev hamlesi dengeleri değiştirdi! Peki zirvede kim var?

72 - JAPONYA (44 MİLYON 115 BİN VARİL)

SON DAKİKA