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Haberler Fotohaber Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…
Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:10

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

Küresel askeri güç dengeleri tamamen değişti! Türkiye, 2.284 tanktan oluşan dev filosuyla Avrupa'nın süper güçlerini ezdi geçti ve Global Firepower 2026 listesinde tarihi bir rekor kırdı. Peki, TSK hangi devleri geride bıraktı ve zirvede kim var? İşte sahadaki dengeleri değiştiren o 'Çelik Yumruk' listesi...

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Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

Dünya genelinde savunma harcamaları rekor kırarken, sahadaki dengeleri değiştirecek Global Firepower 2026 raporu yayımlandı. 145 ülkenin askeri kapasitesinin mercek altına alındığı listede, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sergilediği yükseliş dikkatleri çekti.

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

2.284 adet operasyonel tank kapasitesiyle bölgenin mutlak hakimi konumuna yükselen Türkiye, sadece nicelikle değil, yerli modernizasyon projeleriyle kazandığı teknolojik üstünlükle de rakiplerine gözdağı veriyor. Peki, 'Çelik Yumruk' operasyonunda zirveyi kim kimden kaptı ve Türkiye bu devler liginde hangi süper güçleri saf dışı bıraktı? İşte sahadaki dengeleri kökten değiştirecek o dev liste..."

İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK SAVAŞ TANKI FİLOLARI 2026 LİSTESİ! TÜRKİYE LİSTEYİ SALLADI

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Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

100 - PORTEKİZ ( 34 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

99 - NORVEÇ ( 36 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

98 - TACİKİSTAN ( 38 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

97 - DANİMARKA ( 44 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

96 - SLOVAKYA ( 45 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

95 - BOTSVANA ( 45 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

94 - BOSNA HERSEK ( 45 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

93 - AVUSTRALYA ( 46 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

92 - MALEZYA ( 48 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

91 - MORİTANYA ( 51 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

90 - SLOVENYA ( 54 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

89 - BOLİVYA ( 54 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

88 - LİBYA ( 55 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

87 - HIRVATİSTAN ( 55 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

86 - AVUSTURYA ( 56 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

85 - ZİMBABVE ( 60 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

84 - MOZAMBİK ( 60 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

83 - KONGO CUMHURİYETİ ( 61 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

82 - URUGUAY ( 62 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

81 - KATAR ( 62 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

80 - KANADA ( 74 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

79 - ZAMBİYA ( 75 TANK )

Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…

78 - SRİ LANKA ( 87 TANK )

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