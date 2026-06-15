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Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…
Giriş Tarihi: 15.06.2026 11:10
Dünyanın en güçlü savaş tankı filoları 2026 listesi belli oldu: Türkiye devleri geride bıraktı…
Küresel askeri güç dengeleri tamamen değişti! Türkiye, 2.284 tanktan oluşan dev filosuyla Avrupa'nın süper güçlerini ezdi geçti ve Global Firepower 2026 listesinde tarihi bir rekor kırdı. Peki, TSK hangi devleri geride bıraktı ve zirvede kim var? İşte sahadaki dengeleri değiştiren o 'Çelik Yumruk' listesi...