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Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:58
Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?
Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olan sarımsaklar için hazırladığı "en iyiler" listesini güncelledi. 17 sarımsak çeşidinin bulunduğu listeye ise Türkiye'den iki tür girdi. İşte dünyanın en iyi 17 sarımsağı…