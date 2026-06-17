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Giriş Tarihi: 17.06.2026 14:58

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, dünya mutfaklarının vazgeçilmezi olan sarımsaklar için hazırladığı "en iyiler" listesini güncelledi. 17 sarımsak çeşidinin bulunduğu listeye ise Türkiye'den iki tür girdi. İşte dünyanın en iyi 17 sarımsağı…

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Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

Gastronomi dünyasının en prestijli platformlarından TasteAtlas, dünyanın en iyi sarımsaklarını seçti. 17 sarımsağın bulunduğu listeye Türkiye'den de 2 sarımsak türü damga vurdu. Öte yandan Taşköprü sarımsağının sıralamadaki yeri dikkat çekti.

İşte o liste;

17- Ail Rose de Lautrec / Fransa

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

16- Ail violet de Cadours / Fransa

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Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

15- Ljubitovački šarac / Hırvatistan

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

14- Aglio di Vessalico / İtalya

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

13- Aglione di Valdichiana / İtalya

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

12- Alho da Graciosa / İspanya

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

11- Ail Fumé d'Arleux / Fransa

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

10- Ail de la Drôme / Fransa

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

9- Aglio Bianco Polesano / İtalya

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

8- Vrbički beli luk / Sırbistan

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

7- Aglio di Voghiera / İtalya

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

6- Ail blanc de Lomagne / Fransa

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

5- Araban sarımsağı / Türkiye

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

4- Aglio di Resia / İtalya

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

3- Taşköprü sarımsağı / Türkiye

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

2- Ajo Morado de Las Pedroñeras / İspanya

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

1- Jinxiang Da Suan / Çin

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

PEKİ DÜNYANIN EN İYİ DOMATESLERİ LİSTESİNDE TÜRKİYE NEREDE?

Domates, mutfakların vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak pek çok yemeğin temelini oluşturuyor. Ancak bazı domates çeşitleri, aroması, dokusu ve kullanım alanıyla diğerlerinden ayrılarak öne çıkıyor. TasteAtlas kullanıcılarının oylarıyla hazırlanan "Dünyanın En İyi 10 Domatesi" listesinde Anadolu'nun eşsiz lezzeti de dünya çapındaki domatesler arasında kendine yer buldu.

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 DOMATESİ:

Pomodoro S. Marzano (İtalya – 4.5 Puan): Listenin ilk sırasında yer alan bu domates çeşidi, özellikle sos, pizza ve makarna tariflerinde tercih edilmesiyle öne çıkıyor. Yoğun aroması ve dengeli asiditesiyle bilinen Pomodoro S. Marzano, aynı zamanda konserve yapımı için en ideal domates çeşitlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

Tomataki Santorinis (Yunanistan – 4.5 Puan): Güneşte kurutmaya elverişli yapısıyla bilinen bu domates çeşidi, yoğun aroması sayesinde salatalardan mezeye, soslardan farklı tariflere kadar geniş bir kullanım alanına sahip.

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

Pomodoro di Pachino (İtalya - 4.4 Puan): Taze atıştırmalık olarak tüketilen bu domates, deniz ürünleri ve makarnalara eşsiz bir tat katıyor.

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

Datterino (İtalya - 4.4 Puan): Tatlı soslar ve fırın yemekleri için vazgeçilmez bir tercih.

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

Costoluto Fiorentino (İtalya - 4.4 Puan): Izgara yapmaya uygun yapısıyla dikkat çeken bu domates, bruschetta ve taze tüketim için ideal.

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

Piennolo del Vesuvio (İtalya - 4.4 Puan): Vezüv yanardağının eteklerinde yetişen bu çeşit, közleme ve saklama (kurutma) için mükemmel.

Dünyanın en iyi 17 sarımsağı seçildi! Taşköprü sarımsağı listeye damgasını vurdu! Bakın kaçıncı sırada?

Cuore di Bue (İtalya - 4.3 Puan): Bu büyük domates, sandviçlerin ve Caprese salatasının yıldızı.

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