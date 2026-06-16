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Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 11:56
Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!
TasteAtlas, gastronomi dünyasında oldukça önemli bir yeri olan "Dünyanın En İyi Deniz Ürünü Yemekleri" listesini güncelledi. Gurmelerin oylarıyla şekillenen birbirinden fakrlı tariflerin bulunduğu listede, Türkiye'nin geleneksel deniz ürünleri mutfağını temsil eden ikonik bir meze ve sokak lezzeti rakiplerini geride bırakarak dünya devleri arasında yerini almayı başardı.