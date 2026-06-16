Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

Dünyanın en farklı lezzet atlaslarından biri olan gastronomi platformu, kullanıcı değerlendirmeleri sonucunda denizden çıkan en başarılı 20 tabağı sıraladı. Peru'nun meşhur başlangıçlarından Japonya'nın ikonik çiğ balık kültürüne kadar uzanan geniş raporda, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri üst sıralara yerleşti.