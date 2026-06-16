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Haberler Fotohaber Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!
Giriş Tarihi: 16.06.2026 11:56

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

TasteAtlas, gastronomi dünyasında oldukça önemli bir yeri olan "Dünyanın En İyi Deniz Ürünü Yemekleri" listesini güncelledi. Gurmelerin oylarıyla şekillenen birbirinden fakrlı tariflerin bulunduğu listede, Türkiye'nin geleneksel deniz ürünleri mutfağını temsil eden ikonik bir meze ve sokak lezzeti rakiplerini geride bırakarak dünya devleri arasında yerini almayı başardı.

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Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

Dünyanın en farklı lezzet atlaslarından biri olan gastronomi platformu, kullanıcı değerlendirmeleri sonucunda denizden çıkan en başarılı 20 tabağı sıraladı. Peru'nun meşhur başlangıçlarından Japonya'nın ikonik çiğ balık kültürüne kadar uzanan geniş raporda, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri üst sıralara yerleşti.

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

Ege ve Akdeniz esintilerini küresel arenaya taşıyan bu başarı, gastronomi ilgililerinin dikkatini çekiyor.

İşte, Dünyanın en iyi deniz ürünü yemekleri:

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Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

20. Gambas al ajillo, İspanya

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

19. Sake nigiri sushi, Japonya

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

18. Camarones el mojo de ajo, Meksika

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

17. Hotate nigiri sushi, Japonya

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

16. Maine-style Lobster Roll, ABD

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

15. Kalamarakia tiganita, Yunanistan

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

14. Lohikeitto (Salmon soup), Finlandiya

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

13. Jalea, Peru

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

12. Patagor, Endonezya

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

11. Ceviche mixto (Mixed ceviche), Peru

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

10. Ceviche de conchas negras (Black conch ceviche), Peru

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

9. Maguro nigiri sushi, Japonya

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

8. Tacos gobernador, Meksika

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

7. Kaisendon, Japonya

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

6. Vieiras en su concha, İspanya

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

5. Kalamar Tava, Türkiye

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

4. Loimulohi, Finlandiya

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

3. Chutoro nigiri sushi, Japonya

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

2. Otoro nigiri sushi, Japonya

Dünyanın en iyi 20 deniz ürünü yemeği seçildi: Türkiye’den o eşsiz lezzet listede!

1. Conchitas a la parmesana, Peru

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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