Haberler
Fotohaber
Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye'den o lezzet zirveye yerleşti
Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:05
Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye'den o lezzet zirveye yerleşti
Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, birbirinden farklı kullanıcıların oylarıyla belirlenen "Dünyanın En İyi Sandviçleri" listesini güncelledi. Pek çok noktada lezzet haritasını çıkaran platformun yayımladığı görkemli listede, Türkiye'den ikonik bir sokak lezzeti tüm rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.