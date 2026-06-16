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Haberler Fotohaber Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye'den o lezzet zirveye yerleşti
Giriş Tarihi: 16.06.2026 10:05

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye'den o lezzet zirveye yerleşti

Dünyaca ünlü gastronomi rehberi TasteAtlas, birbirinden farklı kullanıcıların oylarıyla belirlenen "Dünyanın En İyi Sandviçleri" listesini güncelledi. Pek çok noktada lezzet haritasını çıkaran platformun yayımladığı görkemli listede, Türkiye'den ikonik bir sokak lezzeti tüm rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

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Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

TasteAtlas geleneksel lezzetler listesinde yine Türkiye'den pek çok yemeği ağırlıyor. Küresel çapta binlerce kullanıcının verdiği oylarla hazırlanan dünyanın en iyi sandviçleri listesinde dünya mutfakları arasında ülkemizden bir lezzet zirvede yerini koruyor.

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

20. Prego, Portekiz

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Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

19. Mozzarella in carozza, İtalya

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

18. Tost Skagen, İsveç

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

17. Sánguche de milanesa, Arjantin

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

16. Hot Chicken Sandwich, ABD

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

15. Jibarito, Porto Riko

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

14. Butifarra, Peru

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

13. Montreal smoked meat, Kanada

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

12. Pan con chicharrón, Peru

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

11. Panino con la porchetta (Porchetta sandwich), İtalya

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

10. Sandwich de lomo, Arjantin

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

9. Texas Brisket Sandwich, ABD

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

8. Bánh mì thịt (Meat and Cold Cuts Bánh Mì), Vietnam

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

7. Panino col polpo, İtalya

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

6. Arepa reina pepiada, Venezuela

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

5. Shawarma, Lübnan

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

4. Maine-style Lobster Roll, ABD

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

3. Bánh mì, Vietnam

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

2. Bánh mì heo quay (Roasted Pork Belly Bánh Mì), Vietnam

Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

1. Tombik Döner, Türkiye

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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