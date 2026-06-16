Dünyanın en iyi 20 sandviçi seçildi! Türkiye’den o lezzet zirveye yerleşti

TasteAtlas geleneksel lezzetler listesinde yine Türkiye'den pek çok yemeği ağırlıyor. Küresel çapta binlerce kullanıcının verdiği oylarla hazırlanan dünyanın en iyi sandviçleri listesinde dünya mutfakları arasında ülkemizden bir lezzet zirvede yerini koruyor.