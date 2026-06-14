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Haberler Fotohaber Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye'den o cennet köşeler listede
Giriş Tarihi: 14.06.2026 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 11:19

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye'den o cennet köşeler listede

Dünya seyahat otoriteleri seçti! Gezginlerin rüyalarını süsleyen dünyanın en iyi 50 tatil rotası açıklandı. Listenin zirvesinde hangi ülkeler var? Peki Türkiye'den hangi eşsiz noktalar bu prestijli listeye girmeyi başardı? Yaz tatili öncesi mutlaka bakmanız gereken listede adalar ve plajlar dikkat çekiyor.

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Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

Bir sonraki tatilinizi nereye planlayacağınız konusunda kararsız mı kaldınız? Dünyanın dört bir yanından seçilen en iyi 50 destinasyon, rotanızı belirlemeniz için rehber niteliğinde. Sadece manzaralarıyla değil, sundukları deneyimlerle de fark yaratan bu listede; Türkiye'nin saklı kalmış cennet köşelerinin de yer alması ilgiyi artırıyor.

İşte, dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası:

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

50. Miami Beach (Florida, ABD)

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Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

49. Kauai (Hawaii, ABD)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

48. Maui (Hawaii, ABD)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

47. Fernando de Noronha (Brezilya)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

46. Rio de Janeiro (Brezilya)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

45. Barbados (Karayipler)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

44. Aruba (Güney Karayipler)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

43. Bahamalar (Karayipler)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

42. Anguilla (Karayipler)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

41. Saint Barthélemy (Karayipler)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

40. Turks ve Caicos Adaları (Karayipler)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

39. Cabo San Lucas (Meksika)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

38. Tulum (Meksika)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

37. Cook Adaları (Pasifik)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

36. Fiji Adaları (Pasifik)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

35. Bora Bora (Fransız Polinezyası)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

34. Zanzibar (Tanzania)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

33. Mauritius (Hint Okyanusu)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

32. Seyşeller (Afrika)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

31. Maldivler (Hint Okyanusu)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

30. Ayia Napa (Kıbrıs)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

29. Malta & Gozo (Avrupa)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

28. Dubrovnik Kıyıları (Hırvatistan)

Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

27. Hvar Adası (Hırvatistan)

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