Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye’den o cennet köşeler listede

Bir sonraki tatilinizi nereye planlayacağınız konusunda kararsız mı kaldınız? Dünyanın dört bir yanından seçilen en iyi 50 destinasyon, rotanızı belirlemeniz için rehber niteliğinde. Sadece manzaralarıyla değil, sundukları deneyimlerle de fark yaratan bu listede; Türkiye'nin saklı kalmış cennet köşelerinin de yer alması ilgiyi artırıyor.

İşte, dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası: