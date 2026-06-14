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Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye'den o cennet köşeler listede
Giriş Tarihi: 14.06.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 11:19
Dünyanın en iyi 50 tatil rotası seçildi! Türkiye'den o cennet köşeler listede
Dünya seyahat otoriteleri seçti! Gezginlerin rüyalarını süsleyen dünyanın en iyi 50 tatil rotası açıklandı. Listenin zirvesinde hangi ülkeler var? Peki Türkiye'den hangi eşsiz noktalar bu prestijli listeye girmeyi başardı? Yaz tatili öncesi mutlaka bakmanız gereken listede adalar ve plajlar dikkat çekiyor.