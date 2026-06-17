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Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye'den o rotalar listeye girdi!
Giriş Tarihi: 17.06.2026 16:26
Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye'den o rotalar listeye girdi!
Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası listesi seyahat tutkunlarının gündemine oturdu. Uluslararası değerlendirmede doğal güzellikleri, plajları, tarihi dokusu ve turistik imkanlarıyla öne çıkan rotalar sıralanırken, Türkiye'den de birçok popüler nokta listeye girmeyi başardı. Yaz sezonunda tatil planı yapanlar, sıralamada yer alan Türk destinasyonlarını ve listenin zirvesindeki bölgeleri merak ediyor. Açıklanan liste, Türkiye'nin turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.