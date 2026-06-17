Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası araştırmasında Türkiye'nin farklı bölgeleri dikkat çekici bir başarı elde etti. Değerlendirmede deniz turizmi, kültürel miras, doğal yaşam alanları ve ziyaretçi deneyimleri gibi birçok kriter göz önünde bulunduruldu. Türkiye'den listeye giren destinasyonlar, hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezler arasında yer aldı.