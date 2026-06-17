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Haberler Fotohaber Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye'den o rotalar listeye girdi!
Giriş Tarihi: 17.06.2026 16:26

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye'den o rotalar listeye girdi!

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası listesi seyahat tutkunlarının gündemine oturdu. Uluslararası değerlendirmede doğal güzellikleri, plajları, tarihi dokusu ve turistik imkanlarıyla öne çıkan rotalar sıralanırken, Türkiye'den de birçok popüler nokta listeye girmeyi başardı. Yaz sezonunda tatil planı yapanlar, sıralamada yer alan Türk destinasyonlarını ve listenin zirvesindeki bölgeleri merak ediyor. Açıklanan liste, Türkiye'nin turizmdeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

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Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası araştırmasında Türkiye'nin farklı bölgeleri dikkat çekici bir başarı elde etti. Değerlendirmede deniz turizmi, kültürel miras, doğal yaşam alanları ve ziyaretçi deneyimleri gibi birçok kriter göz önünde bulunduruldu. Türkiye'den listeye giren destinasyonlar, hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği merkezler arasında yer aldı.

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki tescilli cennetlerinin de gururla yer aldığı, otoritelerin onayından geçmiş dünyanın en prestijli yaz tatili destinasyonunu keşfetmeye hazır olun...

İşte, dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası:

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Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Miami Beach (Florida, ABD)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Kauai (Hawaii, ABD)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Maui (Hawaii, ABD)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Fernando de Noronha (Brezilya)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Rio de Janeiro (Brezilya)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Barbados (Karayipler)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Aruba (Güney Karayipler)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Bahamalar (Karayipler)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Anguilla (Karayipler)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Saint Barthélemy (Karayipler)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Turks ve Caicos Adaları (Karayipler)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Cabo San Lucas (Meksika)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Tulum (Meksika)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Cook Adaları (Pasifik)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Fiji Adaları (Pasifik)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Bora Bora (Fransız Polinezyası)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Zanzibar (Tanzania)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Mauritius (Hint Okyanusu)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Seyşeller (Afrika)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Maldivler (Hint Okyanusu)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Ayia Napa (Kıbrıs)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Malta & Gozo (Avrupa)

Dünyanın en iyi 50 yaz tatili rotası açıklandı! Türkiye’den o rotalar listeye girdi!

Dubrovnik Kıyıları (Hırvatistan)

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