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Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!
Giriş Tarihi: 17.06.2026 15:52
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 15:55
Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!
Dünyanın en iyi ekmekleri listesi gastronomi tutkunlarının gündemine oturdu. Farklı ülkelerden geleneksel lezzetlerin yer aldığı sıralamada Türkiye'den de birçok ekmek çeşidi kendine yer buldu. Yüzyıllardır sofralarda yer alan ve bölgesel özellikleriyle öne çıkan Türk ekmekleri, uluslararası listede dikkat çeken lezzetler arasında gösterildi. Açıklanan sıralama, Türk mutfağının zengin hamur işi kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.