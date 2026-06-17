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Haberler Fotohaber Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!
Giriş Tarihi: 17.06.2026 15:52 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 15:55

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

Dünyanın en iyi ekmekleri listesi gastronomi tutkunlarının gündemine oturdu. Farklı ülkelerden geleneksel lezzetlerin yer aldığı sıralamada Türkiye'den de birçok ekmek çeşidi kendine yer buldu. Yüzyıllardır sofralarda yer alan ve bölgesel özellikleriyle öne çıkan Türk ekmekleri, uluslararası listede dikkat çeken lezzetler arasında gösterildi. Açıklanan sıralama, Türk mutfağının zengin hamur işi kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

Dünyanın en iyi ekmekleri araştırmasında Türkiye'ye ait lezzetler önemli bir başarıya imza attı. Değerlendirmede yalnızca tat değil, geleneksel üretim yöntemi, kültürel değeri ve tüketici puanları da dikkate alınırken Türkiye'den listeye giren ekmek çeşitleri öne çıktı. Özellikle yöresel tariflerle hazırlanan ve nesilden nesile aktarılan lezzetler, dünya mutfakları arasındaki yerini bir kez daha kanıtladı. Açıklanan liste, Türk mutfağına duyulan ilgiyi artıran gelişmeler arasında gösteriliyor.

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

TEREYAĞLI SARIMSAKLI NAAN- HİNDİSTAN

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Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

PAN DE BONO- KOLOMBİYA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

BAFRA PİDESİ

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

FOCACCİA ALLA GENOVESE- İTALYA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

AMRİTSARİ KULCHA- HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

ROTİ CANAİ- MALEZYA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

ROTİ CANAİ- İTALYA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

MAHJOUBA- CEZAYİR

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

BOLO DO CACO- PORTEKİZ

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

PATATESLİ NAAN- HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

PAROTTA- HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

MEKİKA- BULGARİSTAN

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

PÃO DE QUEİJO- BREZİLYA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

ROTİ PRATA- SİNGAPUR

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

PÃO ALENTEJANO- PORTEKİZ

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

ALMOJÁBANA- KOLOMBİYA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

NAAN- HİNDİSTAN

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

PİADİNA ROMAGNOLA- İTALYA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

PAİN DE CAMPAGNE- FRANSA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

NAN-E BARBARİ- İRAN

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

PAMPUŞKA- UKRAYNA

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

M'SEMEN- FAS

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

SOMUN- BOSNA HERSEK

Dünyanın en iyi ekmekleri açıklandı: Türkiye’den hangi lezzetler yer alıyor? İşte, o liste!

MARRAQUETA- ŞİLİ

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