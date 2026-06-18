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Dünyanın en iyi ekmekleri belli oldu! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu!
Giriş Tarihi: 18.06.2026 08:34
Dünyanın en iyi ekmekleri belli oldu! Türkiye’den o lezzetler listeye damga vurdu!
Dünyanın en iyi ekmekleri listesi gastronomi tutkunlarının gündemine oturdu. Farklı ülkelerden geleneksel lezzetlerin yer aldığı sıralamada Türkiye'den de birçok ekmek çeşidi kendine yer buldu. Yüzyıllardır sofralarda yer alan ve bölgesel özellikleriyle öne çıkan Türk ekmekleri, uluslararası listede dikkat çeken lezzetler arasında gösterildi. Açıklanan sıralama, Türk mutfağının zengin hamur işi kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.