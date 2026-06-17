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Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye'den 4 okul ilk 500'de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 21:03
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 21:05
Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye'den 4 okul ilk 500'de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?
Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education THE, 2026'nın en iyilerini seçti. Devlerin yarıştığı listede Türkiye'den 4 üniversite ilk 500 arasında yer aldı. Peki, listede hangi üniversiteler var?