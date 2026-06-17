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Haberler Fotohaber Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye'den 4 okul ilk 500'de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 21:03 Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 21:05

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye'den 4 okul ilk 500'de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education THE, 2026'nın en iyilerini seçti. Devlerin yarıştığı listede Türkiye'den 4 üniversite ilk 500 arasında yer aldı. Peki, listede hangi üniversiteler var?

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Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

Uluslararası derecelendirme kuruluşu THE, merakla beklenen 2026 üniversite raporunu paylaştı. Araştırma kalitesinden uluslararası görünürlüğe kadar birçok kriterin yarıştığı dev listede, Türkiye'den 4 üniversite ilk 500 içerisindeki yerini korumayı başardı.

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

30- King's College London

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Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

29- University of Tokyo

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

28- University of Hong Kong

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

27- University of Melbourne

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

26- University of Edinburgh

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

25- University of Washington

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

24- Carnegie Mellon University

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

23- Northwestern University

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

22- University of Michigan

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

21- Duke University

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

20- University College London

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

19- National University of Singapore

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

18- University of Toronto

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

17- Peking University

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

16- Tsinghua University

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

15- ETH Zurich

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

14- Columbia University

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

13- Johns Hopkins University

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

12- University of Pennsylvania

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

11- University of Chicago

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

10- Yale University

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

9- Imperial College London

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

8- University of California, Berkeley

Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde Türkiye’den 4 okul ilk 500’de! Sizin okulunuz kaçıncı sırada?

7- California Institute of Technology (Caltech)

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